Damon Jones, exjugador de la NBA, confirma la trama de apuestas ilegales en el seno de la competición

“Haz una apuesta grande a favor de Milwaukee antes de que salga la información”, se puede leer en uno de los mensajes de la acusación. Es el exjugador Damon Jones, ex de los Cleveland Cavaliers (entre otros equipos), excompañero y buen amigo de LeBron James, escribiendo a otro de los miembros de la trama de apuestas ilegales que rodea a la NBA. Le está chivando que en la noche del 9 de febrero de 2023, la estrella de los Lakers no participará finalmente en el partido contra los Bucks antes de que la franquicia de Los Ángeles notifique públicamente la información. Jones lo sabía de primera mano al ejercer como técnico personal del alero esa temporada.

“Damon Jones convirtió su fama y sus vínculos con el baloncesto profesional en una compleja operación de apuestas ilegales. Utilizó información confidencial de vestuarios e informes médicos de varios equipos de la NBA para estafar a casas de apuestas legítimas. Además, atrajo a víctimas desprevenidas a partidas de póker amañadas de altas apuestas”, declaró Joseph Nocella, fiscal federal de los Estados Unidos encargado de las pesquisas, a su salida de los juzgados.

El exjugador de 49 años, que ganó más de 21 millones en sus 11 campañas como profesional, es uno de los miembros más prominentes de la investigación junto al jugador en activo de 32 años Terry Rozier, ex de los Miami Heat y ahora agente libre, y Chauncey Billups, exjugador miembro del Salón de la Fama y actual entrenador jefe de los Portland Trail Blazers. Ambos se declararon inocentes durante sus audiencias.

Según el testimonio del exjugador, el esquema de apuestas ilegales transcurrió entre diciembre de 2022 y marzo de 2024. La idea era usar información privada de las franquicias sobre el estado físico de sus jugadores para hacer caja apostando, una conducta que va en contra del código de comportamiento fijado por la NBA y las condiciones de servicio de las propias casas de apuestas. “Me gustaría disculparme sinceramente con el tribunal, mi familia, mis colegas y también con la NBA, pido disculpas a todos quienes estuvieron involucrados en mis acciones”, aseguró Jones ante la corte federal en Brooklyn, leyendo un guion preparado.

La acusación subrayó que Jones vendió e intentó vender información privilegiada a otros apostantes sobre lesiones que implicaban a las dos grandes estrellas de los Lakers por aquel entonces, su colega LeBron James y el interior Anthony Davis, detallando si iban a jugar o iban a hacerlo menos minutos de lo habitual.

El exjugador se declaró culpable también por haber participado en timbas de póker amañadas. En este esquema paralelo, que se desarrolló en Miami y los Hamptons, Jones servía como rostro célebre para atraer a apostantes de altos vuelos a las mesas a sabiendas de que las partidas estaban arregladas a través de máquinas de barajar trucadas, cámaras escondidas e incluso equipamiento de rayos X instalados en las mesas. Jones no será sentenciado hasta comienzos de 2027, pero se enfrenta a más de 20 meses de prisión por el caso de las apuestas ilegales y casi 50 por el amaño de las partidas de póker. Hablamos de hasta seis años entre rejas y la devolución ya acordada de 73.000 dólares por su participación en ambos casos.