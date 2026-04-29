Vuelve a España el ‘renoir’ que fue de la duquesa de Alba gracias a un comprador nacional

Una galería de Estados Unidos ha vendido el cuadro del pintor impresionista por unos 8,7 millones de euros y afirma que el cliente “estaba interesado que regresara por su relevancia cultural histórica”

El cuadro El sombrero de cerezas, pintado por el artista impresionista Pierre-Auguste Renoir en 1884, y que perteneció al patrimonio personal de la duquesa de Alba, ha sido vendido a un comprador español por unos 8,7 millones de euros. La obra estuvo expuesta este marzo en el estand de la galería estadounidense M.S. Rau, durante la Feria de Arte y Antigüedades TEFAF (Maastricht) . Hasta allí llegó el ahora propietario de la mano de otro anticuario, la Galerie Urban, de París, y la operación quedó cerrada. La tela, que muestra a Aline Charigot, futura esposa del pintor, ya está en España después de haberse comprobado y cumplimentado toda la documentación necesaria.

“No tenemos permiso para dar el nombre del cliente, pero estaba muy interesado en que una pieza así volviera a España por su relevancia cultural histórica”, explica al teléfono Bill Rau, propietario de la galería, abierta en Nueva Orleans (Estados Unidos). Rau indica que el cuadro “está ya en la casa del comprador”. El galerista no sabe si se expondrá en algún momento, y asegura que están “encantados de haber jugado un papel para que esta obra de arte haya regresado a donde pertenecía”.

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Cayetana de Alba se hizo con el cuadro en los años setenta en la galería Malborough Fine Art, de Londres. El lienzo —de 55,25 por 44,45 centímetros— podía venderse al tratarse de un bien privado de la duquesa, fallecida en 2014 a los 88 años. Estuvo en el Palacio de Liria durante décadas, y no formaba parte de la colección histórico artística integrada en la Fundación Casa de Alba . La misma cuenta, entre otros, con cuadros de Velázquez, Goya, Rubens y Tiziano, reseñados en su página web. La pista del renoir se perdió en cuanto faltó la duquesa, pero mientras estuvo expuesto en Maastricht, la galería M.S. Rau indicó que lo habían adquirido a su muerte. Luego lo vendieron a un coleccionista privado estadounidense, para comprarlo de nuevo tiempo después . “El precio actual de venta no ha sido inferior a lo que pedíamos en TEFAF”, dice ahora Bill Rau.

Renoir pintó muchas veces a Aline Charigot, que fue su musa y después esposa. Tenía 25 años cuando posó para él en 1884. Se casó a los 31, en 1890, con el artista que había cumplido ya 49 años. En el cuadro, Charigot está de perfil y lleva puesto un sobrero verde fuerte adornado con cerezas. Su vestido es del mismo tono, aunque más pálido. “Renoir, al contrario que otros colegas impresionistas, solo se casó una vez, y el momento recogido en el cuadro es dulce y emotivo por igual”, señaló Bill Rau a este periódico durante la feria de TEFAF. “La estaba cortejando y se nota en el cuidado que pone”, añadió.

Renoir y Charigot tuvieron tres hijos también artistas: Pierre (actor), Jean (director de cine), y Claude (ceramista). Renoir fue también padre de al menos otra hija en una relación anterior a su matrimonio. Aline Charigot, que aparece en numerosos cuadros de su marido, murió en 1915 a los 56 años. Cuatro años antes que el pintor, fallecido en 1919 con 78.