Bonoloto: comprobar sorteo del martes 31 de marzo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por la parte proporcional de la recaudación

La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes hubo un acertante de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1 millón de euros y selló su boleto ganador en Castellón.

Además, hubo dos ganadores de segunda categoría, que sellaron sus boletos ganadores en Madrid y en Cádiz y se llevaron un premio de casi 72.000 euros cada uno.

Así, el sorteo de Bonoloto de este martes se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes 31 de marzo han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 8, 12, 15, 21, 26, 40

El complementario: 39

El reintegro: 6

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.