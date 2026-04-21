Siga en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, da cuenta este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, de los primeros pasos de la regularización extraordinaria de inmigrantes que se aprobó la semana pasada y está en vigor desde el jueves de manera telemática y desde este lunes de forma presencial. En las primeras horas se registraron más de 13.000 solicitudes telemáticas y desde este lunes hay largas colas en las oficinas para realizar trámites relacionados con la regularización o presentar la solicitud de la misma en diversas ciudades del país.

También comparecen la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una partida de 7.000 millones de euros que se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública, a la rehabilitación de inmuebles y a las ayudas a los jóvenes para la compra y alquiler de viviendas; y la titular de Educación, Milagros Tolón, tras haber dado luz verde al anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, que, entre otras medidas, contempla disminuir el número de estudiantes por clase y una rebaja de la jornada lectiva del profesorado.