Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 18 de febrero
La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie
El cupón diario de la ONCE es uno de los más esperados y seguidos dentro de los juegos de lotería en España. No solo por los numerosos premios que reparte, también por estar presente todas las noches de lunes a jueves, los viernes cede su espacio al Cuponazo y los fines de semana al Sueldazo.
La ONCE copa todos los días de la semana con sus sorteos y con sus diferentes posibilidades para convertirse en millonario.
Los cupones diarios incluyen una combinación de cinco cifras y una serie, y quienes aciertan ambas partes del número ganador obtienen un premio principal de 500.000 euros. Además del gran premio, se reparten miles de premios adicionales en función de cuántas cifras coincidan con las del número premiado.
¡El #CupónDiario de la ONCE sigue dando alegrías! En su sorteo de ayer entregó un primer premio a un vecino de #Málaga, que se llevó ¡500.000 €! #BienJugado— JuegosONCE (@JuegosONCE) February 18, 2026
Puedes comprobar tu premio en la App “Mi Vendedor ONCE”
ANDROID: https://t.co/5iitoWPUI8
iOS: https://t.co/JtzyLJaHfT
Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy
Este miércoles día 18 de febrero, los números premiados han sido los siguientes:
- Número: 12337
- Serie: 046
Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE
Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.
• 12337 serie 046: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
• 12337: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
• 1233: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
• 2337: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
• 123: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
• 337: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
• 12: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
• 37: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
• 1: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
• 7: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
Cobrar los cupones premiados
Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.
El sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE
El próximo 19 de marzo ONCE reparte un premio de 17 millones de euros al ganador, entre numerosos premios más.
Haznos caso, 17.000.000 € pueden ser un buen regalo de padre 😜 El 19 de marzo, no te quedes sin tu Cupón Extra #DíaDelPadre de la ONCE. ¡Regálaselo! #BienJugado https://t.co/e7lxSU4ofN pic.twitter.com/gyERefL2au— JuegosONCE (@JuegosONCE) February 15, 2026
El décimo para probar suerte con este sorteo ya está a la venta en la página web oficial de JuegosOnce.es y en puntos de venta oficiales.
