La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 12 de febrero
El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote de 99 millones de euros
El sorteo de La Primitiva cuenta con diferentes categorías de premios que dependen del número de aciertos: desde acertar tres números hasta la categoría especial, que reúne los seis números ganadores junto con el reintegro.
También existe la opción de añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que permite optar a premios adicionales.
Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.
Resultados de La Primitiva de hoy
Los números premiados de la Primitiva de este jueves 12 de febrero son los siguientes:
- Combinación ganadora: 13, 14, 28, 30, 31, 36
- Complementario: 49
- Reintegro: 5
- El Joker: 4654402
En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes no hubo acertantes de categoría especial, pero si hubo un acertante de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1 millón de euros y selló su boleto ganador en Huesca.
Además, hubo un acertante de segunda categoría, que se llevó un premio de 165.000 euros y selló su boleto ganador en Madrid.
La Primitiva: premios y ganadores del 09 de febrero de 2026 https://t.co/lMxGDZKUXh— La Primitiva (@la_primitiva) February 9, 2026
Todas las categorías de premios
- Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
- Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
- Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
- Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
- Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
- Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
- Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro
Comprobar los resultados y cobrar los premios
Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.
