Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 12 de febrero
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves por la parte proporcional de la recaudación
Los jueves es uno de los días en los que SELAE reparte más suerte, ya que reparte numerosos premios con los sorteos de La Primitiva, El Joker, Bonoloto y Lotería Nacional.
En concreto, hoy jueves 12 de febrero, Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación. Este sorteo se juega diariamente desde hace más de 30 años y se celebra en el Salón de sorteos Loterías y Apuestas del Estado.
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 12 de febrero de 2026 han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 5, 12, 18, 23, 41, 46
- El complementario: 49
- El reintegro: 6
Todas las categorías de premios
Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.
El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.
Números premiados en el sorteo de ayer
En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 2.600.000 euros y selló su boleto ganador en Santa Cruz de Tenerife.
Además, hubo cinco ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 39.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona, Palencia, Valencia, Zamora y Salamanca.
BonoLoto: premios y ganadores del 11 de febrero de 2026 https://t.co/z6WEHCRMh8— BonoLoto (@bono_loto) February 11, 2026
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.