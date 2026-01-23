Euromillones: sorteo del viernes 23 de enero
Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes
El Euromillones se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes, y ofrece la posibilidad de ganar multitud de premios millonarios que se distribuyen dentro de más de diez categorías. Desde su lanzamiento en el año 2004, ha acumulado varios botes importantes y repartido millones de euros a nivel europeo.
Los premios se reparten en un total de 13 categorías, que incluyen desde la principal en la que se deben acertar cinco números más dos estrellas para recibir el premio del bote acumulado a la última categoría, en la que se deben acertar únicamente dos números.
Todas las categorías de premios
El Euromillones contempla un total de 13 categorías de premios, que abarcan desde aquellas que requieren acertar únicamente dos números, hasta la categoría superior, en la que es necesario acertar los cinco números principales junto con las dos estrellas:
- 1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3.ª Categoría (5 números)
- 4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7.ª Categoría (4 números)
- 8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10.ª Categoría (3 números)
- 11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13.ª Categoría (2 números)
Cómo se juega
Este sorteo está basado en apuestas, en cada una de ellas es necesario seleccionar cinco números, del 1 al 50, y dos estrellas, del 1 al 12. Este proceso de selección se puede hacer de forma manual o dejar que la suerte llegue de forma aleatoria y que sea el sistema el que seleccione cada uno de los números de forma automática.
Además de estas apuestas, el Euromillones incluye el sorteo adicional de “El Millón” que puede convertir a los acertantes en millonarios con un solo código.
Los participantes del Euromillones en España cuentan con el privilegio de poder participar en “El Millón”, ya que es un sorteo adicional solo para los boletos vendidos en territorio español.
Horario y dónde verlo
El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.
Otros sorteos del día
