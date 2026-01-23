Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 23 de enero
El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 23 de enero llega cargado de premios millonarios: un bote principal de hasta 6 millones de euros, más de 400 000 premios adicionales, incluyendo recompensas por acertar las primeras o las últimas cifras del cupón, junto a reintegros que aseguran un gran número de afortunados con algún premio.
Resultados del sorteo del Cuponazo de hoy
Los números premiados del sorteo del Cuponazo de este viernes 23 de enero son los siguientes:
- Número: 80011
- Serie: 070
Estas son las cantidades premiadas
- 80011 serie 070: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 80011 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 8001: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
- 0011: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
- 800: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
- 011: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
- 80: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 11: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 8: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
- 1: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Cada viernes ➡️ sé rico en vivir ✨ Con el #Cuponazo de la ONCE puedes ganar 6.000.000 €. ¿Ya has probado suerte? Compra tu cupón para el próximo sorteo 😎 #BienJugado https://t.co/a1EA0weFDR pic.twitter.com/a3eGR3KGu7— JuegosONCE (@JuegosONCE) January 22, 2026
En conjunto con el Cuponazo, la ONCE organiza otros sorteos regulares: el Cupón Diario (de lunes a jueves), el Sueldazo Fin de Semana (sábado y domingo), el Eurojackpot (viernes), y también ofrece juegos como Super 11, Mi día, Triplex y más de 30 opciones de rasca‑rasca.
Los premios del Cuponazo se pueden cobrar al instante en puntos de venta autorizados de la ONCE o directamente a través de la App o web oficial JuegosONCE, donde los importes ganados se ingresan de inmediato en la cuenta personal del jugador.
