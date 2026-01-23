Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 23 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de la propia institución. Este juego permanece en funcionamiento desde 1988, año en el que fue lanzado oficialmente.

¿Cómo se juega?

La Bonoloto se diferencia de otros sorteos de cupones diarios en que funciona mediante un sistema de apuestas. Para cada apuesta simple deben seleccionarse seis números, mientras que las apuestas múltiples permiten elegir hasta once números (cinco por apuesta).

El precio de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el importe mínimo de participación por boleto es de 1 €, lo que implica incluir al menos dos apuestas si se participa en un único sorteo.

¿Cuáles son los Premios?

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. La distribución es la siguiente:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde verlo

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos de la jornada.

Para quienes no puedan visualizarlo en vivo, los resultados quedan disponibles posteriormente tanto en la web oficial como en la página de EL PAÍS.