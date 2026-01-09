Ir al contenido
Euromillones: comprobar sorteo del viernes 9 de enero

Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes

Euromillones comprobar sorteo del viernes 9 de enero de 2025
El País
El País
Madrid -
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.

Todos los premios

  • 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.
  • 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3ª Categoría (5 números)
  • 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7ª Categoría (4 números)
  • 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10ª Categoría (3 números)
  • 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13ª Categoría (2 números)

¿Cómo se juega al Euromillones?

Este sorteo está basado en apuestas, en cada una de ellas es necesario seleccionar cinco números, del 1 al 50, y dos estrellas, del 1 al 12. Este proceso de selección se puede hacer de forma manual o dejar que la suerte llegue de forma aleatoria y que sea el sistema el que seleccione cada uno de los números de forma automática.

¿Y ‘El Millón’?

Los participantes en España cuentan con el privilegio de poder participar en “El Millón”, ya que es un sorteo adicional solo para los boletos vendidos en territorio español.

Horario y dónde seguir el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra los martes y los viernes a partir de las 21:00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de SELAE.

