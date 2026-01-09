Euromillones: comprobar sorteo del viernes 9 de enero
Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.
En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.
Todos los premios
- 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.
- 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3ª Categoría (5 números)
- 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7ª Categoría (4 números)
- 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10ª Categoría (3 números)
- 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13ª Categoría (2 números)
¿Cómo se juega al Euromillones?
Este sorteo está basado en apuestas, en cada una de ellas es necesario seleccionar cinco números, del 1 al 50, y dos estrellas, del 1 al 12. Este proceso de selección se puede hacer de forma manual o dejar que la suerte llegue de forma aleatoria y que sea el sistema el que seleccione cada uno de los números de forma automática.
¿Y ‘El Millón’?
Los participantes en España cuentan con el privilegio de poder participar en “El Millón”, ya que es un sorteo adicional solo para los boletos vendidos en territorio español.
Horario y dónde seguir el sorteo
El sorteo del Euromillones se celebra los martes y los viernes a partir de las 21:00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de SELAE.
Otros sorteos del día
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.