Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 9 de enero

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Bonoloto comprobar sorteo del viernes 9 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Loterías y Apuestas del Estado entrega este viernes un bote de 1.200.000 euros con uno de sus sorteos más esperados, la Bonoloto, que se juega de lunes a domingo y reparte millones de euros en premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 153.000 euros y selló su boleto ganador en Murcia.

Por eso el bote de hoy es de 1.2000.000 euros, una cantidad más que deseada y por la que merece la pena probar suerte con este sorteo.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 9 de enero han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 4, 11, 17, 29, 43, 45
  • Número complementario: 46
  • Reintegro: 7

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

¿Has tenido suerte?

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

Otros Sorteos del día

Euromillones

Cuponazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Casa Chongastán en Chía (Huesca)

Casa Chongastán: el restaurante en Huesca de raíces ganaderas con carnicería propia

Sarah Serrano | Madrid
Vista de Xàtiva Comunidad Valenciana

Descubriendo el poso de la historia en Xàtiva, de los iberos a Raimon

Joan Garí

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_