Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 9 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Loterías y Apuestas del Estado entrega este viernes un bote de 1.200.000 euros con uno de sus sorteos más esperados, la Bonoloto, que se juega de lunes a domingo y reparte millones de euros en premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 153.000 euros y selló su boleto ganador en Murcia.

Por eso el bote de hoy es de 1.2000.000 euros, una cantidad más que deseada y por la que merece la pena probar suerte con este sorteo.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 9 de enero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 4, 11, 17, 29, 43, 45

Número complementario: 46

Reintegro: 7

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

¿Has tenido suerte?

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.