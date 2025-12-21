Sueldazo de la ONCE: comprobar sorteo del domingo 21 de diciembre
Los premios del Sueldazo Fin de Semana se componen de 8 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo
Este domingo 21 de diciembre la ONCE sortea el Sueldazo de la ONCE. Los ganadores de este sorteo podrán obtener un sueldo de 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado.
Resultados del Sueldazo
El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 ha sido el 30102 de la serie 22
Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
- Primer premio adicional: 87576 Serie: 035
- Segundo premio adicional: 13229 Serie: 001
- Tercero premio adicional: 42407 Serie: 004
- Cuarto premio adicional: 39178 Serie: 037
- En el Super ONCE ha sido premiada la siguiente serie: 01, 07, 09, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 58, 67, 70, 71, 75, 78, 83, 84
Todos los premios del Sueldazo de Fin de Semana
- 1 premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie del número ganador (1ª extracción).
- 54 premios de 20.000 € a las 5 cifras del número ganador.
- 495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.
- 4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.
- 49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.
- 495.000 premios de 2 € a la última cifra.
- 4 premios de 2.000 € al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.
- 216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.
Comprobar los números premiados
Una vez terminado el sorteo (21:25 horas) se pueden comprobar todos los números premiados a través de la página web oficial de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS.
Otros sorteos
