La compañía láctea en la que confían seis de cada diez hogares españoles

El 97,7% de la leche utilizada en los procesos de elaboración de Lactalis obtuvo el año pasado el certificado en Bienestar Animal, algo cada vez más valorado por el consumidor.

Marcas como Puleva, Président, Galbani, El Ventero, Flor de Esgueva o RAM no solo ‘nos suenan’: generan confianza. La empresa Lactalis, presente 12 millones de hogares, consolida su crecimiento en compradores y refuerza su fidelidad: casi el 70% de las familias repiten

La fidelidad es algo innegociable en el hogar, a la hora de llenar la despensa y de alimentar a la familia. Seis de cada diez hogares en España cuentan con al menos un producto de Lactalis en su despensa, según un estudio de Worldpanel by Numerator, de la consultora Kantar. En 2025, más de 12 millones de familias eligieron productos de la compañía, 70.000 más que el año anterior, ampliando su base de compradores y consolidando su presencia en la cesta de la compra española.

Pero esa confianza se sustenta también en los procesos de producción. La compañía, que cuenta con ocho plantas de elaboración y da empleo a más de 2.600 profesionales, colabora con 1.458 ganaderías en 13 comunidades autónomas. Elabora productos de marcas icónicas como Puleva, Lauki, RAM o El Castillo, en leche, y Président, Galbani, Gran Capitán, El Ventero y Flor de Esgueva, en quesos. Etiquetas que forman parte del día a día de millones de personas. En la categoría de yogures y postres, las marcas gestionadas por la joint-venture Lactalis Nestlé refuerzan esta presencia, mientras que propuestas como Chufi amplían la oferta hacia nuevos estilos de vida y ocasiones de consumo.

El 97,7% de la leche utilizada en sus procesos obtuvo el año pasado el certificado en Bienestar Animal, algo cada vez más valorado por el consumidor. Lactalis apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la descarbonización.

Según el estudio, mejora también la intensidad de compra: hay mayores cargas en cada una (“Trae varios tipos de quesos, para la tabla de los postres”, “Vamos a llevar también leche sin lactosa” o “No olvides coger yogures de todos los tipos”, son frases recurrentes a la hora de llenar el carro) y a una frecuencia más elevada. Casi el 70% de los hogares que adquieren algún producto de la compañía repite compra. Tiene un surtido de más de mil referencias en alimentos lácteos, lo que responde a las necesidades y perfiles de personas consumidoras y a momentos de consumo, en múltiples categorías y canales.

Esa amplitud y versatilidad permiten a Lactalis desempeñar un papel dinamizador en las categorías en las que opera, contribuyendo al crecimiento en valor y frecuencia a través de la innovación y la diferenciación.

Marcas icónicas cada vez en más hogares

Según datos de Kantar, en la categoría de leche, Lactalis consolida su relevancia como segundo grupo por penetración (27% de los hogares), estrechando distancias con el líder del mercado. Todas sus marcas crecen: Puleva (+3,6%), Président (+5,4%) y RAM (+6,6%) lo que refuerza la recurrencia, fortalece el vínculo con cada tipo de hogar y dinamiza la categoría. En batidos, el 11,4% de los hogares compró productos Lactalis en 2025. En queso, el 45% eligió productos de la compañía. El mismo dinamismo de marcas como Galbani (+0,7), refuerza su capacidad para atraer nuevas personas consumidoras y activar la categoría.

Según datos de la consultora Kantar, en la categoría de leche, Lactalis consolida su relevancia como segundo grupo por penetración (27% de los hogares), estrechando distancias con el líder del mercado

En yogures, postres y bebidas lácteas refrigeradas, 6,7 millones de hogares eligieron productos del grupo en 2025, 600.000 más que el año anterior. Lactalis Nestlé ha sido el fabricante de yogures que más ha crecido en compradores y frecuencia. Nestlé (+4,4). La Lechera, por su parte, alcanza el 17,5% de los hogares, +1,3 frente al año anterior, en el segmento de postres.

‘Expertise’ e innovación: motor de crecimiento

En 2025, la compañía ha respondido a la nueva demanda del consumidor, gracias a la investigación y la innovación en todas las categorías. Por ejemplo, Puleva Vita Calcio Colágeno es una leche enriquecida con calcio y colágeno, desarrollada para contribuir al mantenimiento normal de huesos y articulaciones. La Puleva Tido Milky es una propuesta adaptada a los más pequeños que combina nutrición y cercanía. Y los batidos Puleva Milkshakes amplían las ocasiones de consumo dentro y fuera del hogar, ofreciendo sabor y practicidad en formatos listos para consumir.

En 2025, la compañía ha respondido con más referencias a la nueva demanda del consumidor, gracias a la investigación y la innovación en todas las categorías.

Entre los quesos, el Président lonchas es un formato práctico para su uso diario que amplía las ocasiones de consumo. El Ventero Queso Fresco Proteína se alinea con la tendencia de productos ricos en proteínas, aportando valor añadido dentro de la categoría. Y Flor de Esgueva Gran Reserva es un queso de larga maduración que refuerza la apuesta por la especialización y el segmento premium. En yogures y postres, Nescafé Latte Baileys es un formato listo para consumir. La Lechera Panna Cotta reinterpreta un postre tradicional. Y Nestlé I Love Kéfir responde a la creciente demanda de productos fermentados y al interés por el bienestar digestivo.

Propuestas de valor sólidas, basadas en la calidad, la innovación y la cercanía a cada hogar consumidor. Con razón, los consumidores repiten.