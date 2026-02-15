Cuatro trasplantes de corazón en tres días: 75 horas y media al límite en el hospital 12 de Octubre

EL PAÍS reconstruye cómo fue un fin de semana de récord con cirugías simultáneas y traslados de órganos en helicóptero para conseguir salvar cuatro vidas contra reloj



Trasplante 1

Varón de 62 años, residente en Extremadura



Tras una tormenta arrítmica, es trasladado al Hospital 12 de Octubre y es incluido en la lista de espera para trasplante cardíaco urgente, tipo 0B, el segundo nivel de urgencia que se establece en España.

Trasplante 2

Varón de 55 años, residente en Extremadura



Con una cardiopatía grave muy avanzada, se incluyó en lista de espera electiva para trasplante cardíaco en abril de 2025. Tras una tormenta arrítmica, precisó de soporte hemodinámico de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y fue incluido en la lista de espera urgente para trasplante con el tipo 0A, el máximo nivel de urgencia.

Trasplante 3

Varón de 56 años, residente en Castilla-La Mancha



Ya había sido trasplantado en el Hospital 12 de Octubre en agosto de 2017. Tras una buena evolución inicial durante los primeros años, su nuevo corazón inició deterioro progresivo que fue refractario a todas las medidas terapéuticas empleadas. Fue incluido en lista de espera para retrasplante en agosto de 2024.

Trasplante 4

Varón de 48 años, residente en la Comunidad de Madrid



Ingresa en el hospital por el debut de una insuficiencia cardiaca grave. En las primeras horas de ingreso sufre una parada cardiaca que precisa de reanimación cardiopulmonar avanzada y soporte del aparato circulatorio con implante de dispositivo ECMO. Es incluido en lista de espera urgente nivel 0A.

Trasplante

Trasplante 1

Trasplante 2

Trasplante 3

Trasplante 4 Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Miércoles

22.00

yellow*3

Un miércoles de otoño, a las diez de la noche, sonó el teléfono en el Hospital 12 de Octubre de Madrid: la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) avisaba de que había un corazón disponible. Comenzó a funcionar una maquinaria compleja, pero muy bien engrasada, que pasa por localizar a un receptor —la persona que en ese momento más lo necesita y es compatible—, trasladarlo al centro si no está ya ingresado, movilizar equipos para recoger el órgano en el lugar de origen, preparar la cirugía y, finalmente trasplantarlo al paciente.

Llamadas como esa, a cualquier hora del día o de la noche, son más o menos habituales en un hospital como el 12 de Octubre, uno de los grandes referentes nacionales en trasplante cardíaco, una operación que se hace allí entre 20 y 30 veces al año. Lo que no es normal es que apenas 24 horas después hubo otra. Y luego otra. Y otra más. Cuatro trasplantes de corazón en poco más de tres días, 75 horas y media, algo inédito.

“Fueron días de mucha tensión, porque el trasplante cardíaco es todavía más tiempo dependiente que los demás [cuanto más tarda más se puede complicar], así que genera mucho estrés”, explica María Orejana, enfermera en la coordinación de trasplantes en el hospital. En su departamento se encargan de montar todos los dispositivos, los que salen a recoger el órgano y los que lo van a injertar. También al paciente, con quienes son el contacto directo.

Jueves

8.00

yellow*1

El primero de los trasplantes tuvo una dificultad añadida: el donante estaba en asistolia. Es decir, no se extraía el corazón de una persona en muerte cerebral con el órgano latiendo, que era el único procedimiento que se hacía hasta 2020, cuando el Hospital Puerta de Hierro de Madrid hizo el primero en asistolia controlada. Esto requiere protocolos aún más precisos para garantizar su viabilidad, que salvaguardó un equipo que salió hacia la ciudad de origen el jueves a primera hora de la mañana.

16.00

yellow*3

El órgano, que se encontraba a más de 200 kilómetros de distancia, llegó al hospital a la tarde del día siguiente por vía aérea, donde esperaban, listos para la acción, todos los equipos implicados: anestesistas, banco de sangre, hematología, medicina intensiva, cardiología, cirugía cardiaca…

También estaba preparado el receptor, de 62 años y procedente de Extremadura, que ya estaba ingresado en la UCI del centro. Para seleccionarlo, se tiene en cuenta el grupo sanguíneo, la talla y el peso, que deben ser similares a los del donante. Cuando ingresa, se hace una analítica basal y una PCR de covid, además de pruebas cruzadas por el banco de sangre por si fuera necesario transfundirla.

Antes de esto, los pacientes han recibido por parte de la enfermería información de cómo se va a desarrollar todo el proceso del trasplante. “Reafirmamos todo lo que han ido escuchando en consulta, nos ponen cara, saben quién va a ser la sanitaria que se ponga en contacto con ellos; tiene en cuenta si hay medicación, una persona de contacto, cómo se van a desarrollar los traslados”, señala Orejana. Se trata de que, llegado el momento, todo sea lo más rápido posible, sin dudas de última hora.

23.45

blue*1

A las 23.45, cuando la primera operación estaba todavía en curso, llegó la segunda llamada. Como en el caso anterior, el donante está a más de 200 kilómetros, así que el transporte se tuvo que hacer también por aire —no se indican ni fechas ni lugares concretos para evitar la trazabilidad y mantener el anonimato de los donantes—.

Viernes

9.00

blue*3

Hacia la ciudad de origen salió un equipo que fue al aeropuerto en tres ambulancias: un cardiólogo, un intensivista, un cirujano cardíaco, un residente de cirugía, un perfusionista y una enfermera instrumentista. Llevaban todo lo necesario para la operación: desfibrilador, material quirúrgico, bomba extracorpórea, cánulas, líquidos de preservación…

El corazón en Madrid lo esperaba Alfonso Pinilla, extremeño de 55 años, que fue diagnosticado de una enfermedad cardíaca en 2017. Sufría de arritmias, pero a partir de 2024 se agravaron. “Era una locura, el corazón se aceleraba mucho, como si tuviera ahí un duende corriendo”, cuenta.

Después de varios episodios de arritmias y cuatro neumonías, entró en la lista de espera para un trasplante cardíaco en abril del año pasado. Con una incapacidad laboral permanente por culpa de su enfermedad, se instaló con su autocaravana y su esposa en un camping de Villaviciosa para estar cerca del hospital de referencia en caso de una crisis y de que llegase un corazón para él.

12.00

blue*1

A mediodía comienza la operación de Alfonso. Las semanas que rodean a la cirugía están borrosas en su mente. Se acuerda de algunas cosas de las que sucedieron, “como en un sueño”, pero cada día le van recordando nuevas.

15.30

red*1

De lo que no tenía ni idea es de que, mientras le estaban operando, una cirugía que duró algo menos de seis horas, el hospital recibió otra llamada de la ONT.

23.45

green*1

Y cuando la operación estaba terminando, un aviso más. “No me lo puedo creer, otro corazón”, le decía la enfermera María Orejana a sus compañeras. A las 23.45 se moviliza de nuevo a todo el equipo.

Sábado

7.00

green*1

A las siete de la mañana del sábado los sanitarios salen para el hospital del donante a extraer el órgano, al mismo tiempo que el paciente, un varón de 56 años, es trasladado desde Castilla-La Mancha, donde vive, hasta el 12 de Octubre.

12.45

red*1

El tercer y cuarto trasplantes fueron casi simultáneos. Empezó unas horas antes el beneficiario de la cuarta llamada. Esta vez el órgano estaba muy cerca y no fue necesario un dispositivo tan aparatoso como en los anteriores. El paciente que lo iba a recibir, un hombre de 48 años que vive en Madrid, estaba en lista de espera muy urgente. Tenía el corazón muy dañado y no fue suficiente el procedimiento de revascularización coronaria con stents al que le sometieron, que consiste en abrir arterias del corazón obstruidas mediante pequeños dispositivos metálicos que mantienen el vaso abierto y restauran el flujo sanguíneo. Tras siete horas y media, la operación sale bien.

16.00

green*2

Y, antes de terminar, comienza la operación del tercer aviso. El beneficiario ya había sido trasplantado en 2017, pero había sufrido un rechazo que le hacía necesitar otro. Llevaba en lista de espera más de un año. Esta situación hace que la cirugía sea mucho más compleja, explica Christian Muñoz, jefe del Programa de Trasplante Cardiaco del hospital.

“Se hace un TAC torácico y tenemos en cuenta las complicaciones que pueden surgir en la operación debido a las adherencias que se forman dentro del tórax y la posibilidad de que haya algún cambio en la anatomía de las estructuras cardiacas [debido al primer trasplante]”, cuenta Muñoz. La operación duró nueve horas y media.

Domingo

1.30

La maratón de trasplantes acaba un domingo de madrugada. Todos fueron exitosos. Los receptores pasaron unos días en UCI y, luego, unas semanas más en la planta de cirugía. Tres de ellos ya tienen el alta. El que se sometía a su segunda intervención sigue ingresado, pero el pronóstico es favorable.

Para conseguirlo, ha sido necesaria una enorme coordinación que hace que España sea el primer país del mundo en trasplantes desde hace más de 35 años. Va de la ONT, a cada hospital de referencia. Mario Chico, coordinador de trasplantes del 12 de Octubre, resalta el papel de las familias de los donantes, que responden “en el momento más dramático” de sus vidas.