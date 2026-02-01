La policía busca a un hombre por el asesinato de su pareja en Mos (Pontevedra)

La mujer, de 52 años, fue hallada en su vivienda y no contaba con antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGén

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como principal sospechoso. La hermana de la víctima vio cómo el supuesto asesino salía de la vivienda de la fallecida, ubicada en la parroquia de Sanguiñeda y en la que posteriormente se encontró el cadáver, relatan fuentes de la investigación.

La Guardia Civil recibió el aviso a las 13.35 horas. Fue la testigo que vio huir al presunto asesino quien dio la alerta. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca. Las fuerzas de seguridad se han desplegado en busca del sospechoso e investigan lo ocurrido como un crimen machista. Por la ubicación de la vivienda donde se ha perpetrado el asesinato, en un punto de la carretera que une el ayuntamiento de Mos con el de O Porriño, el hombre ha podido escapar en diversas direcciones, señalan fuentes de la investigación.

No constaban antecedentes de la mujer en el sistema de protección de víctimas VioGén, informan fuentes cercanas a las pesquisas, que también señalan que tampoco se ha hallado de momento historial de violencia machista del presunto asesino.

El Ayuntamiento de Mos ha convocado un minuto de silencio esta misma tarde a las 19 horas delante de la casa consistorial. El acto en memoria de la vecina asesinada “servirá como muestra de condolencia, solidaridad y condena firme de toda forma de violencia, así como de apoyo a la familia y personas allegadas a la víctima”, destaca el gobierno local.

Si se confirma oficialmente el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

