La Iglesia baraja junio u octubre para el viaje del Papa a España y propone una visita al Bernabéu

El Papa León XIV saluda este miércoles a los fieles durante su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano.

El viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año aún no tiene una fecha cerrada. Aunque cuando se anunció se barajó la posibilidad de que fuese en junio, no se descarta que la visita se produzca en octubre, según han informado fuentes eclesiales este viernes. La fecha, así como el programa completo de la visita, se decidirán “dentro de un mes o dos”, según esas mismas fuentes.

El pontífice tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y las islas Canarias, subraya el Vaticano. La Santa Sede está revisando el borrador presentado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) el pasado 9 de enero en una reunión mantenida entre el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el presidente de la CEE, Luis Argüello; el vicepresidente y arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Canarias, José Mazuelos.

En la propuesta se baraja que la visita se realice en junio, pero, según fuentes consultadas por EFE, se trataría de una fecha “ya muy justa” de cara a temas organizativos, por lo que gana enteros que se realice a principios de octubre.

Entre los actos y eventos propuestos para llevar a cabo durante la visita de León XIV en Madrid, las fuentes mencionan que habrá una misa y un encuentro abierto, que podría desarrollarse en el estadio Santiago Bernabéu, la explanada del estadio Metropolitano o el Monasterio del San Lorenzo de El Escorial.

También plantean encuentros con determinados colectivos, “especialmente con grupos que muestren la acción caritativa de la Iglesia”, y reuniones con distintos sectores, como pueden ser seminaristas, sacerdotes o representantes del mundo de la cultura. “Tiene que decidir el papa cuáles quiere”, precisan fuentes episcopales. “Se han empezado a barajar posibilidades”, señalan.

Mientras se definen los detalles, el nuncio apostólico (embajador pontificio) en España, el arzobispo Piero Pioppo, ya ha mantenido conversaciones con la Casa Real y con el Gobierno, que tienen que lanzar “las pertinentes invitaciones para que sea también un viaje de Estado y no solo un viaje pastoral a tres diócesis.