En libertad condicional tres condenados de la ‘manada de Manresa’ pese a que otros dos siguen fugados

La Audiencia de Barcelona ha rechazado el ingreso en prisión provisional de tres de los cinco condenados por la violación en grupo a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona). Los jóvenes fueron condenados hace casi dos meses a penas de entre 10 y 12 años de cárcel. La fiscalía pidió su ingreso en prisión. Dos de ellos no se presentaron a la vista y están en búsqueda y captura. Los otros tres seguirán en libertad después de que el tribunal haya rechazado el encarcelamiento. Los magistrados argumentan que no hay "motivos" que justifiquen esa decisión y que no existe riesgo de que se den a la fuga.

La Sección 22ª ha decidido mantener en libertad a los tres condenados que sí están a disposición del tribunal a la espera de que la sentencia sea firme. Les ha impuesto, sin embargo, medidas cautelares adicionales para garantizar que permanecen en España hasta que haya sentencia firme y deban ingresar en prisión: presentación periódica en los juzgados, prohibición de salida de España y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

En sus resoluciones, la Audiencia de Barcelona señala que los tres condenados han estado permanentemente a disposición de la justicia y ha recordado que comparecieron a la vista para decidir sobre su situación personal. Los jueces recuerdan que, pese a la condena, los jóvenes "siguen disfrutando interinamente de la presunción constitucional de inocencia". La prisión provisional, añaden, "nunca se puede usar como instrumento de cumplimiento anticipado de la potencial pena que se pueda imponer al procesado".

La Audiencia de Barcelona impuso penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes mayores de edad por abusar sexualmente de una niña de 14 años en Manresa. El tribunal rechazó el delito de agresión sexual con el argumento de que la menor estaba "inconsciente" y de que los jóvenes no emplearon contra ella violencia o intimidación.