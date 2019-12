Orden de busca y captura para dos condenados por la violación grupal en Manresa

La Audiencia de Barcelona ha dictado este martes una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para dos de los condenados por una violación grupal en Manresa (Barcelona), después de que no hayan comparecido en dos ocasiones a una vista para resolver sobre su situación personal. Los dos jóvenes, que fueron condenados por un delito de abuso sexual junto a otros tres chicos, no se presentaron a la primera vista cuando la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión. Este martes estaban citados de nuevo, pero tampoco han acudido.

El tribunal no ha dictado, por ahora, ninguna resolución sobre los otros tres condenados por la violación múltiple por turnos a una menor de edad en 2016, en un caso conocido como "la manada de Manresa". Pese a que la sentencia aún no es firme, los magistrados deben decidir si ordenan el ingreso en prisión preventiva de los jóvenes tal como ha solicitado la Fiscalía. El ministerio público también había pedido la orden de búsqueda y captura de los dos jóvenes que no se han presentado a la comparecencia.

El abogado de uno de los chicos que sí ha comparecido este martes, David Maraver, ha rechazado el encarcelamiento preventivo con el argumento de que su cliente ha cumplido la medida cautelar de presentarse cada semana ante el juzgado. El letrado asegura que no existe riesgo de fuga porque tiene arraigo en España: trabaja en Barcelona, donde también tiene a la familia.

La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona dictó penas de entre 10 y 12 años para los cinco jóvenes mayores de edad por la violación múltiple de una niña de 14 años en Manresa en 2016. Pese a que la Fiscalía pedía una calificación de agresión sexual, el tribunal condenó a los acusados por un delito de abuso sexual al considerar, en una sentencia polémica, que la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia", por lo que los acusados no tuvieron que usar "violencia o intimidación".