Asumir el riesgo y decidir a golpe de sueños

El mercado de trabajo se transforma vertiginosamente y las posibilidades laborales de los jóvenes han aumentado en los últimos años. De ahí que los escolares encuentren cada vez más dudas cuando piensan en su futuro profesional. Un informe de 2016 de la Universidad de Oxford y Citibank de 2016 alerta de que, en los países OCDE, el 57% de los actuales empleos está bajo riesgo de automatización, un porcentaje similar a los que han constatado otros reconocidos centros de investigación. Mientras esto ocurre, subdisciplinas de la biología molecular, la ciberseguridad o la mecánica cuántica se desarrollan rápidamente, alentando los sueños de los trabajadores del futuro. En esta situación, actitudes como la determinación, el rechazo de los dogmatismos y la asunción de cierto riesgo se perciben como aliadas en la elección del futuro profesional.

Así lo transmitieron ayer los expertos que participaron en la primera jornada de EL PAÍS con tu futuro, un evento dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años (de Bachillerato y Formación Profesional) que se encuentran a punto de enfrentarse a esta decisión. Una elección a la que los expertos, lejos de considerarla crucial, le restan trascendencia. "Os preguntaréis qué hace una geóloga en una empresa tecnológica. Un día, hace ya mucho tiempo, descubrí una pequeña empresa, lo que hoy llamaríamos strartup, y vi que algo tenía que ver con mi profesión", apunto Ángeles Villaescusa, hoy directora general en España de Esri, una empresa que construye mapas con inteligencia artificial para abordar diferentes problemas, desde el tráfico a la criminalidad. “Estaba rodeado de miedos por ser diferente", terció por su parte Álvaro Jara, que se encontró con que era el único de industriales, y no de aerodinámica, en su equipo de Airbus, donde ahora coordina ProtoSpace, "un espacio desde el que innovar y observar ideas que puedan definir el futuro de la aviación".

Yaiza Crespo, de 17 años, se ve reflejada en profesionales que encontraron tarde su verdadera vocación. Cree que se ha decidido ya por psicología, aunque "algún runrún" continúa haciéndola dudar si optar por otras materias científicas. Su amiga, Silvia de Luis, también de 17, reconoce que su "abanico" es amplio. En él cabe todo lo que se encuentre entre la biología y la medicina. La ha "casi convencido" la ponencia de la biofísica Eva Nogales, que trabaja en el laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California. La joven estudiante cree que el campo al que se dedica la investigadora permite combatir la "monotonía", su mayor miedo.

Las ciencias sanitarias concentran, junto a la informática y las disciplinas más punteras de la física, muchas de las ambiciones de los jóvenes preuniversitarios, que se acercan a estos campos desde una perspectiva interdisciplinar. Un ejemplo en el que pueden ver reflejado el éxito de este enfoque es la investigadora biomédica Helena González Burón, que también se dedica a la divulgación científica. Dirige Big Van Ciencia, un proyecto que, desde los escenarios o las ondas de la radio, explica ciencia de forma asequible y con buenas dosis de humor.

El ámbito de la inteligencia artificial (IA) es otro de los de mayor empleabilidad, como explicaron varios expertos. Yolanda Azcúnaga, de Google Cloud, la plataforma de este gigante tecnológico para aplicaciones de desarrollo web, presentó todas las opciones que ofrece la IA, "una realidad presente en casi todas partes". La especialista, ingeniera industrial, citó desde los filtros de determinadas aplicaciones fotográficas hasta herramientas que "leen y descifran" mensajes escritos en caracteres diferentes a los latinos, como los que uno se puede encontrar paseando por una calle en Pekín, Moscú o Damasco. En la misma proliferación de oportunidades incidió Laura Lacarra, ingeniera de datos y software en Telefónica. "Los arquitectos de hoy no solo levantan edificios, son también cerebros detrás de Netflix o Instagram", aseguró.

Ovidio Cordero, del programa Young Leaders (Jóvenes Líderes) del banco Santander, aportó otra de las claves para el éxito. Después de presentar su disciplina, la comunicación corporativa, como aquella que "vende los éxitos de una empresa", defendió la "transmisión constante de la verdad", un valor transversal a casi todas las profesiones y que enmarcó en la lucha contra las noticias falsas que sufren las sociedades como consecuencia, entre otros factores, de la explosión de las redes sociales.

"De la transformación digital hemos aprendido que la tecnología habilita, pero son las personas las que verdaderamente transforman", abundó Luis Miguel Olivas, director global del área de Empleabilidad de la Fundación Telefónica. Carlos González Morcillo, director académico de la Universidad de Castilla-La Mancha, sintetizó el peso del componente humano, un mensaje que todos los ponentes trasladaron desde sus respectivas vocaciones: "Que no os engañen. En la historia, primero hacía falta fuerza física, luego conocimientos objetivos para dirigir las máquinas, ahora la IA sustituye en gran parte esa necesidad…Todo cambia, pero no debe hacerlo lo más importante: el ruido de las voces de los demás no debe acallar vuestra voz interior, debéis escucharla siempre".

La enseñanza ha calado en Marcos Lagunas, de 17 años, al que le interesa la tecnología aplicada a la mecánica. No tengo nada claro, salvo que no nos debe condicionar nada. Puedes estudiar una cosa y acabar haciendo otra completamente diferente, pero, como hemos visto durante las ponencias, lo peor es cerrarse puertas", aseguró. Carlos Horcajada, de la misma edad, se decanta por una ingeniería de telecomunicaciones, pero cree que conocer casos como el de la experta que viró de la geología a los mapas inteligentes relativiza la decisión. "Hay que elegir con pasión; al final ya todos sabemos que nos tocará tantear muchos terrenos", resumió.

EL PAÍS con tu futuro, que celebró ayer su primera sesión y concluye hoy, es un evento de EL PAÍS. Organiza, en total, 80 charlas, divididas en dos aulas: ciencias y letras. Cada día pasan unos 1.500 alumnos por los cines Kinépolis (Madrid). Se puede seguir en streaming en la web de EL PAÍS.