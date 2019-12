Rectificación de José Ignacio Torreblanca

"En relación con la extinción del contrato de trabajo de don José Ignacio Torreblanca, anterior director de opinión del diario EL PAÍS, debe ponerse de manifiesto que dicha extinción se produjo como consecuencia de su despido por parte de Ediciones El País, S.L., y no responde a la voluntad del señor Torreblanca de no continuar colaborando con dicho medio de comunicación. En este sentido, las declaraciones de doña Soledad Gallego-Díaz, realizadas en el Foro de la Nueva Comunicación el 10 de septiembre de 2018, en relación con la extinción del contrato de trabajo del Sr. Torreblanca, no se corresponden con la realidad".