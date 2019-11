Un foro debate las diferentes ideas que hombres y mujeres tienen del cáncer

EL PAÍS y la Cadena SER han organizado el foro La nueva masculinidad, que este jueves aborda cuestiones como la influencia de los arquetipos masculinos ancestrales sobre la salud física y mental de los hombres o la importancia de lanzar nuevas miradas sobre enfermedades específicamente masculinas, como el cáncer de próstata. El acto se arranca a las 09.00 y tiene lugar en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid.

El evento se articula en varias mesas de diálogo en las que participarán médicos especialistas, investigadores universitarios, sociólogos, periodistas y pacientes. El periodista Michael Robinson participará en el diálogo ¿Por qué mama sí y próstata no? Cáncer de próstata, el tumor que no existe junto a Javier Imbroda, ex seleccionador nacional de baloncesto y actual consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y Sandra Ibarra, presidenta de la fundación de lucha contra el cáncer Sandra Ibarra.

La inauguración correrá a cargo de la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. También intervendrán José Manuel Cózar Olmo, director del Patronato Rector de la Fundación para la Investigación en Urología; Juan Guillermo Figueroa, académico en El Colegio de México y experto en salud y clichés masculinos; Antonio Gómez Caamaño, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica; Aránzazu González del Alba, vocal de la Sociedad Española de Oncología Médica y del Grupo Español de Oncología Genitourinaria; Ana Martínez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, con una especialidad en Antropología social y profesora de Sociología en la URJC; Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer; y Martín Sellés Fort, director para España y Portugal de Janssen, ´farmacéutica que colabora en la organización del evento.