Un amigo de El Chicle: “Íbamos a los institutos. Le gustaban delgaditas y morenas”

Jornada demoledora para El Chicle la del segundo día de su juicio en Santiago por la muerte de Diana Quer. Por la silla de los testigos han pasado sus cuñados, su exesposa; la hermana gemela de esta, que denunció una violación de José Enrique Abuín cuando ella tenía 17 años; tres mujeres a las que supuestamente abordó en 2017 y el amigo de correrías del acusado, Manuel S., que ha pintado ante el jurado a un hombre obsesionado por perseguir jovencitas a diestro y siniestro.

"Íbamos de noche a las discotecas, cuando él ya estaba casado y tenía una hija. Rosario no lo sabía, le poníamos de excusa que íbamos a coger almejas y a robar gasoil", ha relatado en la que ha sido la declaración más larga de la mañana. El Chicle "tendría entonces 38 años y le gustaban las de 22 o 23". "Quería ir a la discoteca a buscar pareja, siempre trataba de acercarse a las chicas. Le gustaban todas, pero sobre todo las morenas de pelo especialmente largo, delgaditas". En su acercamiento, Abuín "iba de amable, les preguntaba por sus aficiones. Y les pedía el teléfono".

Pero el territorio de acción del hombre que ahora está acusado del supuesto asesinato, detención ilegal y violación de la madrileña Diana Quer no se limitaba a las salas de fiestas. "También fuimos muchas veces, al mediodía, a distintos institutos", ha recordado el amigo. "Él pasaba en coche, en el Alfa Romeo" propiedad de la que entonces era su esposa, "y las llamaba 'guapa', 'tía buena', 'morena", que "eran las que más le llamaban la atención". De todas estas, "alguna le contestaba, otras, no. Y luego les hablaba por Facebook". "¿Acosó alguna vez a alguna menor de edad, era insistente?", ha preguntado a esto Ricardo Pérez Lama, el abogado de la familia de Diana Quer. Manuel ha respondido que sí.

En busca de mujeres jóvenes, según este amigo que lo acompañaba siempre, El Chicle no desdeñaba ninguna opción. "También íbamos a casas de alterne en Santiago, Vigo, Pontevedra, y los dos contratábamos los servicios", ha reconocido Manuel S. En estos burdeles, como en todas partes, El Chicle iba a por "las delgaditas, de pelo moreno, largo".

En dos ocasiones, Abuín y Manuel S. entraron en la nave de Asados (Rianxo), antigua fábrica de gaseosas La Pitusa y mueblería en la que, 497 días después de morir el 22 de agosto de 2016, apareció el cuerpo de Diana Quer en el interior de un pozo situado en el sótano. Iban a coger maderas o muebles después de forzar una puerta. El Chicle "trabajaba allí, conocía bien la fábrica", y una vez en invierno de 2016 le dijo "¿quieres ver un pozo?". Y entre los dos, con gran esfuerzo y usando un hierro (un "desmontable" de ruedas que él utilizaba para abrir depósitos de camiones y robar combustible) levantaron la tapa cuadrada, de hormigón y con argolla, "para ver cuánta agua tenía".

Aquella fábrica tenía muebles: "Roperos, mesitas y un montón de colchones en la planta del medio", ha enumerado Manuel en respuesta a una pregunta de la fiscal del caso, Cristina Margalet. Ayer El Chicle declaró que "no había camas" en la sórdida nave abandonada. Tras la noticia de la desaparición de Diana, cuando toda la comarca hablaba del asunto, a su amigo Abuín también le hacía comentarios. "A esa no la encuentran más, marchó de España", recuerda el testigo que le decía. "Era muy mentiroso", ha definido esta mañana Manuel, que además ha detallado el lugar donde El Chicle solía llevar "una bolsa de bridas" plásticas: "En una tapa que hay a un lado, dentro del maletero". La acusación cree que una de estas cinchas, que apareció en el pozo enredada en el pelo de la muchacha, fue el arma utilizada por el autor confeso de su muerte para estrangularla.

"Rubia, ven aquí, que te llevo"

Pero en esta cruda mañana para la defensa de El Chicle, tras el paso de Manuel S. por la sala llegaron dos hermanas, Sara y Ángeles, que fueron supuestamente abordadas en Boiro (A Coruña) por Abuín en la madrugada del 24 de diciembre de 2017, un día antes de que el acusado tratase de raptar a otra chica para agredirla sexualmente, y por lo que ya ha sido condenado a más de cinco años de prisión. Ese asalto del 25 fue el resorte que activó a la Guardia Civil para arrestarlo, como supuesto culpable de la desaparición de Diana Quer, el 29 de diciembre.

Con Sara y Ángeles, El Chicle falló. Según han relatado ellas, las vio por la calle, de madrugada, y arrimó su Audi familiar, azul oscuro, a la acera para seguir sus pasos y hablarles. Las hermanas de Boiro iban acompañadas de otra amiga. Abuín se puso "pesado, insistente". Reclamaba, sobre todo, a Ángeles, que entonces tenía 29 años y que caminaba con los zapatos de tacón en la mano. "Rubia, ven aquí, que te llevo, a ver si te vas a cortar los pies con algún cristal", recuerdan las dos muchachas que le decía. El principio de esa frase es casi calcado al que dejó escrito en su último WhatsApp a un amigo Diana Quer en la noche en que murió: "Morena, ven aquí", era lo que le decía el hombre que la estaba siguiendo en la oscuridad de la calle.

Las declarantes han explicado que el acusado las abordó en una zona por la que "no pasaba nadie" y que enseguida entraron en un bar situado bajo su propio edificio. Luego se fijaron en que El Chicle pasó cuatro veces con su coche ante la puerta, deteniendo la marcha y mirando hacia adentro. La hermana menor, de 22 años, llegó a hacerle vídeo al acosador a través de la ventanilla del coche, pero lo consideró una simple "anécdota" de aquella madrugada previa a la Nochebuena y acabó borrándolo de su teléfono. No obstante, las dos recuerdan bien su cara y lo reconocieron inmediatamente cuando saltó, a los pocos días, la noticia de su arresto: "Era este señor, sí", ha confirmado Ángeles, "aunque más rubio [en aquel momento llevaba el pelo oxigenado] y más alegre".

Tras las hermanas, ha testificado Rosa, una señora ya mayor que trabaja en un Ayuntamiento de Ourense. Una tarde a las siete y media, entre febrero y marzo de 2017, cuando recuerda que ya oscurecía y "hacía frío", la mujer paró su coche en una carretera del municipio de Taboadela (próximo a aquel en el que trabaja) y salió del auto para esperar a su marido. En ese momento "se me atravesó un Audi oscuro, y el hombre que iba dentro me dijo 'vente, que lo vamos a pasar bien", asegura la supuesta víctima, que meses después identificó ante la Guardia Civil a aquel individuo como El Chicle. Ella "echó a correr y cruzó al arcén contrario. El acosador no la pudo coger porque "pasó entre los dos una furgoneta". Muy "nerviosa", ha dicho que se salvó porque inmediatamente llegó su esposo y El Chicle "arrancó en dirección al monte". "Desde entonces no quiero ver la televisión" por no verlo, ha asegurado la testigo, "y no me bajo del coche por nada".