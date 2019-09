La Iglesia alemana desafía al Vaticano

Matthias Katsch, miembro del consejo de víctimas de abusos sexuales, que asesora al Gobierno alemán sobre estos asuntos y una de las primeros damnificados que alzó la voz, explica que el camino sinodal es la manera que tienen los obispos de evitar la figura del sínodo y por tanto la imposición de normas desde Roma. “Así, habrá más libertad para discutir y para incluir a representantes de la sociedad civil”, sostiene.

“La conferencia episcopal se ha tomado en serio las palabras del Papa de escuchar a la sociedad civil y ahora se topa con la rigidez jurídica de la jerarquía. Una sociedad democrática no puede permitir que no haya derecho a discutir”, dice Katsch, quien la semana que viene presentará en Fulda a los obispos las recomendaciones de los expertos sobre las indemnizaciones para víctimas de abusos. “Los obispos se han dado cuenta de que hay una crisis profunda en la iglesia, pero en Roma no entienden la urgencia”, concluye.