Ainhoa Arteta revela que fue violada cuando vivía en Nueva York

La cantante de ópera Ainhoa Arteta, de 54 años, ha revelado que fue asaltada por un hombre que la violó cuando volvía a su casa de Nueva York hace años. Este episodio ocurrió cuando se formaba en el Actor's Studio que se encuentra en esta ciudad norteamericana. Arteta ha afirmado que este episodio "le marcó la vida" y que ha llegado incluso a rechazar el "ligoteo sincero". La intérprete ha hecho estas declaraciones este martes en el programa Relatos con Alma, presentado por Isabel Gemio y emitido en Televisión Española.

"Es algo que no he contado nunca. Vivía en un barrio de Nueva York que por las noches se llenaba de proxenetas, drogas y prostitutas y tenía que volver muy tarde a casa porque estaba cuidando de una familia y de una niña", ha explicado. Arteta ha afirmado que en esa época sufrió un episodio muy fuerte que le ha marcado toda su vida. "No solo fue violarme, sino que casi me mata esta persona", ha afirmado.

La intérprete ha recordado que sufrió la violación el día que le habían dado su primera ópera. "Me iba a mi casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que representar en Palm Beach por primera vez". Arteta ha explicado que tras sufrir la agresión no tuvo tiempo de hacer el duelo ni de pensar en lo que le había ocurrido. "La policía me dijo que con estar viva después de lo que había pasado, ya tenía mucha suerte", ha revelado.

"Esto es algo que te marca para toda la vida. Cuando alguien intentaba ligar conmigo de manera sincera siempre lo he rechazado porque me resultaba muy desagradable. Lo he hecho de manera contundente y, a veces, incluso con mala educación", ha afirmado Arteta.