Soy transexual porque yo lo digo

Una salva de aplausos ha llenado el hemiciclo de Vitoria. El reconocimiento de la transexualidad ya no va a requerir de un preceptivo “informe de personal médico o psicólogo colegiado” en Euskadi, y las asociaciones de transexuales lo han vivido como una victoria desde las tribunas de invitados. El Parlamento vasco ha aprobado este jueves una modificación del artículo tercero de la Ley 14/2012, que en su momento facilitó el “reconocimiento de los derechos de las personas transexuales”, pero que exigía como requisito para ese reconocimiento un informe médico. A partir de hoy, la consideración de persona transexual se regirá por el derecho "a la libre autodeterminación de la identidad sexual”.

Es un paso más después de que en 2012 se aprobara la ley y en 2015 el Gobierno vasco ofreciera a los afectados un DNI transitorio, aunque más para la administración sanitaria vasca, que a efectos de identificarles ante organismos oficiales de la administración central. Ahora se alcanza el libre reconocimiento de la sexualidad. Es decir, las personas transexuales “podrán acogerse a lo establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico”.

El Parlamento vasco ha proclamado que “la noción de transexualidad hace referencia a la situación por la que el sexo que se le supuso al nacer a una persona, en atención a sus genitales, no coincide con el sexo que esa persona siente y sabe que es” y que frente al informe médico se trata de una condición que solo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa. "Al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar” establece el acuerdo, tras precisar que la transexualidad no es una enfermedad, ni un trastorno ni una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana. La nueva ley precisa que "este derecho a determinar libremente la transexualidad no podrá ser limitado, restringido, dificultado o excluido debiendo interponerse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio del mismo”.

La emoción se ha desbordado cuando el tablero luminoso ha marcado los 64 síes a la reforma y ocho abstenciones del PP. Elaxar, el padre de Ekai Lersundi, el adolescente transexual de Ondarroa (Bizkaia) de 16 años que se suicidó en febrero del pasado año mientras esperaba que le proporcionaran el tratamiento hormonal se ha abrazado a otras madres y padres que han acudido a Vitoria en representación de las 120 familias que forman parte de la Asociación de Menores Transexuales, Naizen. "Es un paso más un granito de arena para hacer la playa que quería Ekai", ha dicho un Elaxar muy satisfecho. La reforma ha sido tramitada por el procedimiento de lectura única.

Todos los partidos por unanimidad han defendido que la transexualidad representa un aspecto más de la diversidad del ser humano, pero frente al voto favorable del PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos a la reforma, el PP se ha abstenido. La portavoz del PP, Laura Garrido ha asegurado en el turno de explicación de voto que el informe médico no es para "diagnosticar una enfermedad, sino para acreditar una situación". Los parlamentarios se han sumado con aplausos a un día que las asociaciones de afectados han calificado de "histórico". El portavoz de Naizen, Arkaitz Ibarzabal, ha tenido palabras de recuerdo para todas las familias que han pasado momentos muy "duros" en la "Osakidetza [la sanidad pública vasca], en las escuelas y en la sociedad". "Muchos de los adultos por desgracia tuvieron una infancia perdida y eso es lo que no queremos de ninguna manera para nuestros hijos", ha defendido.

El artículo que ha decaído atribuía a los profesionales médicos la obligación de certificar que la persona transexual “carece de trastornos de personalidad que la induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta", y además que la persona estudiada “presentaba una disonancia, igualmente estable y persistente, durante al menos seis meses, entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia”.