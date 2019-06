Políticos y activistas califican la sentencia como “un triunfo del movimiento feminista”

Manifestación frente al Ministerio de Justicia por la sentencia de la Manada. En vídeo, la rebelión popular por el caso de "La Manada". ANDREA COMAS

El fallo del Tribunal Supremo sobre La Manada ha caído en un terreno ya abonado con múltiples debates jurídicos y de género. Este viernes 21 de junio, la decisión de los magistrados ha elevado la condena a los cinco hombres a 15 años por considerar que el ataque a la joven de 18 años durante la madrugada del 7 de julio en los Sanfermines de 2016 fue una violación múltiple y no abusos sexuales, como sentenciaron en instancias anteriores.

Fue una violación. El fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma. Solo sí es sí.

Llega tras tres años y numerosas manifestaciones en la calle que las mujeres no dejaron decaer y que fueron, en buena medida, artífices del éxito que cobraron después los 8-M en toda España. Como con cada decisión judicial, el ámbito de la política, el judicial, el feminista y otros nombres reconocibles y reconocidos se han pronunciado casi de forma inmediata tras la decisión del Supremo, apenas dos horas después de que terminara la vista pública.

Desde la política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha expresado así en un tuit: "Fue una violación. El fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma. Solo sí es sí. España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, y no se va a detener. Porque la creímos, porque os creemos. Porque os queremos VIVAS, LIBRES, SIN MIEDO".

La vicepresidenta Carmen Calvo, ministra también de Presidencia e Igualdad, ha afirmado en esa red social: "El fallo del Tribunal Supremo sobre el caso de #LaManada reconoce la credibilidad de la víctima y está en sintonía con la modificación legal propuesta por el Gobierno para diferenciar el delito de violación y agresión sexual, del delito de abusos".

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, se ha felicitado de la decisión del Supremo: "Millones de mujeres dijeron en las calles #yosítecreo y por fin han sido escuchadas por la Justicia. Enhorabuena al movimiento feminista por esta victoria que no habría sido posible sin su lucha".

La exalcaldesa de Madrid y jurista Manuela Carmena también escribió en la red social: "Lo que ocurrió el 7 de julio de 2016 fue violación. Así lo ha sentenciado el Supremo. Gracias al movimiento feminista, que ha hecho reflexionar a toda la sociedad sobre la violencia sexual y ha vuelto a conseguir avances en la defensa de los derechos de las mujeres. #YoSíTeCreo".

"El Supremo ha hecho justicia y el sistema de recursos judiciales ha funcionado. Existió violación y no abusos. La decisión es coherente con el relato: los agresores acorralaron a la víctima y la colocaron en una posición de inferioridad y sometimiento. Esta sentencia protege la dignidad de la víctima y da más seguridad jurídica a las mujeres. En mi opinión, ha aumentado la credibilidad en el sistema judicial", ha dicho Inmaculada Montalbán, expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, augura que tras este fallo habrá "más víctimas que se atrevan a denunciar". Murillo considera que este fallo "es un gran paso por lo que supone de no responsabilizar a la víctima, sea cuales fueren sus circunstancias el día del suceso. El foco de la decisión judicial se centra en los agresores".

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha usado Twitter para opinar y en este caso incluye también un vídeo: "Esta sentencia no sería posible sin el empuje del movimiento feminista que dirá #hermanayositecreo hasta que solo sí sea sí, hasta parar los pies al machismo. Luchar sirve, mujeres".

También en esa red social se ha pronunciado Gabriel Rufián, diputado de Esquerra-ERC en el Congreso: "Las calles son hoy un poco más seguras. 15 años".

Iñigo Errejón, diputado de la Comunidad Madrid cree que "lo que hizo La Manada la madrugada del 7 de julio ya le puso nombre la sociedad, ahora lo confirma el Supremo: fue violación. Hoy la justicia española recupera credibilidad frente a la violencia machista".

Desde el ámbito del activismo feminista

La pertinencia de esta sentencia para juzgar los casos que seguirán es algo de lo que se ha congratulado Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas (FAMUVI): "A partir de ahora, en todos los tribunales de justicia estos casos serán considerados una agresión. Esto da un impulso para que ya de una vez la comisión formada para revisar el Código Penal consiga que llegue a efecto la desaparición de abusos sexuales como delito". Pereira recuerda que solo se denuncian entre el 10% y el 15% de los casos y cree este fallo animará a las víctimas "porque ya no se dudará de la versión que den".

De modo parecido, y poniento también el acento en las consecuencias jurídicas, Yolanda Besteiro, presidenta de Federación de Mujeres Progresistas, ha opinado que el fallo va a ser ejemplarizante, "porque considera que ha habido intimidación como todo el mundo y el sentido común lo determina, y jurídicamente así es por la superioridad numérica, la complexión física y las circunstancias en las que se produjo, cuando mínimo había habido intimidación".

El forense Miguel Lorente sostiene que siempre debió considerarse como violación y no como abuso, "porque los hechos probados así lo indican, sobre todo cuando describen cómo entran al portal, que tiran de ella, eso demuestra que ella no estaba participando de aquello". Además, Lorente, exdelegado del Gobierno en violencia de género en el antiguo Ministerio de Igualdad, argumenta que el fallo "recoge dos o tres veces cuál era la actitud de la víctima, una posición pasiva para evitar consecuencias más graves, ya estaba recogiendo esa intimidación. Y en la sentencia dos años después de los hechos presenta aún estrés postraumático, eso requiere haber vivido un trauma bastante grave".

"El movimiento feminista ha tenido mucho que ver con lo ocurrido en el Supremo”, añade Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. “Este fallo demuestra que con esta ley se pueden hacer interpretaciones que estén bien o mal. La protesta del movimiento feminista ha puesto en evidencia que el margen interpretativo que tienen los delitos contra la libertad sexual de las mujeres es demasiado amplio, que la justicia tiene un problema", prosigue. Aunque califica el fallo de victoria: "me alegro de que la justicia haya asumido enfoques que tienen que ver con la seguridad de las mujeres".

Justa Montero, de Asamblea Feminista y una de las integrantes que ha impulsado la manifestación del 8 de marzo, en activo en la lucha por la igualdad desde hace décadas, alega que esto es lo que habían estado reclamando: "Que se reconociera y se creyera el testimonio de la mujer y se hiciera justicia. Es un reconocimiento a la verdad. Hay que felicitar a las miles de mujeres y personas que durante todo lo que ha sido este proceso han estado movilizándose para una sentencia justa. Esperemos que nadie más tenga que pasar por lo que ha pasado esta mujer, que no tengan que sufrir el calvario que ha vivido ella”.

Para Alba Pérez, de la Plataforma 7N, esto supone un “punto de partida para avanzar en la lucha contra la violencia sexual, y la impunidad que va aparejada a estos delitos. Ahora el Tribunal Supremo ha determinado, y además por unanimidad, que es una agresión, algo que veníamos diciendo hace mucho tiempo juristas y organizaciones de mujeres, además nos parece muy importante las dos agravantes de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Además, se cuestionan los mitos patriarcales que giran en torno a la violencia sexual que como ha dicho la fiscal no se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica”.

Desde el ámbito jurídico



Elena Ocejo, representante de Abogadas para la igualdad, se muestra "francamente satisfecha porque se ha aplicado la legalidad vigente, la perspectiva de género ha entrado en el Supremo y ha entrado para quedarse, por fin la ley para la igualdad de hombres y mujeres se hace realidad y tenemos una justicia equitativa e igualitaria". La letrada concluye que la decisión del Supremo "es muy importante porque, además, sienta gran precedente. Toda la satisfacción del mundo".

Dice Octavio Salazar, jurista experto en género, que, con independencia de que las garantías del sistema jurídico español, "hayan servido para evidenciar lo que era evidente", sigue siendo una necesidad "urgentísima introducir elementos obligatorios para que el derecho responda a unos parámetros que no sean patriarcales". Y eso, explica, no se consigue solo con una ley o una sentencia, "sino con una formación y sensiblización que todavía no existe. Este fallo y todo lo que ha rodeado este proceso demuestran que la justicia sin perspectiva de género no es justicia y qie gracias a las feministas hemos tenido que revisar paradigmas y normas hechas a nuestra medida. Su movilización nos ha hecho crecer como democracia. La sentencia del Supremo es la proyección de una energía emancipadora que, aunque a algunos les pese, ya no hay quien la pare". .

Lucía Avilés, de la Asociación de Mujeres Juezas de España ha afirmado que "el Tribunal Supremo ha hecho historia, y lo que es más importante, el feminismo ha tenido el reconocimiento jurídico que se merece, los jueces han llamado a las cosas por su nombre y esperamos que este pronunciamente histórico donde los haya impulse definitivamente un cambio en la legislación, en la jurisprudencia y más importante, en la sociedad, para que las mujeres de una vez por todas, por fin, podamos ocupar el lugar que nos pertenece en la sociedad. Esto es perspectiva de género, el Tribunal Supremo ha aplicado la perspectiva de género en un caso de violación".