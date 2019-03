Así puedes circular por Madrid Central con (y sin) contaminación, según el coche que tengas

Desde que entraron en vigor las restricciones al tráfico de Madrid Central hace tres meses y medio, el paso de vehículos ha bajado un 25% por la Gran Vía, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento. El número de autobuses de la EMT, además, ha crecido un 4,4%. La contaminación también se redujo en esta nueva área que limita el acceso rodado al centro. Las emisiones de dióxido de nitrógeno, uno de los grandes contaminantes, disminuyeron un 38% en diciembre, mientras que las de CO 2 descendieron un 14,2%, según una estimación de la Universidad Politécnica. Después del período de adaptación, de carácter informativo, en el que no se han aplicado sanciones por incumplir la normativa, desde el 16 de marzo entran en vigor las multas, de 90 euros, para quienes accedan al área sin permiso.

Esa nueva área se corresponde casi por completo con el distrito Centro, el corazón de la ciudad. Un espacio que comprende 4,72 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 10 kilómetros, delimitado al este por los paseos del Prado y Recoletos; al norte por Alberto Aguilera, Bilbao, Alonso Martínez y Colón; al oeste por Princesa, Plaza de España, Bailén y Ronda de Segovia y al sur por Ronda de Toledo, Embajadores y las rondas de Valencia y Atocha.

El acceso a esta zona de la capital, que incluye espacios tan emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, Gran Vía, Cibeles o la plaza del Dos de Mayo, dependerá de si el conductor del vehículo es residente, visitante, propietario de una vivienda o de una plaza de garaje, entre otros casos y del tipo de distintivo ambiental de su vehículo.

¿Qué etiqueta corresponde a tu vehículo?

La DGT ha establecido varias categorías que clasifican los vehículos según su impacto ambiental. Todos deben llevar el distintivo asignado para moverse por la capital. Los conductores pueden consultar la web de la DGT para saber a qué categoría pertenece su coche. Los híbridos se clasifican como Eco y los eléctricos y los híbridos con una autonomía de 40 kilómetros llevan la etiqueta Cero. Los de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006 no disponen de etiqueta. A los de gasolina fabricados entre 2000 y 2006 y los diésel de 2006 a 2013 les corresponde la etiqueta B, mientras que a los gasolina posteriores a 2006 y los de gasóleo fabricados desde 2014, la etiqueta C.

Las limitaciones de Madrid Central

Los vehículos Cero emisiones y los Eco, es decir, los híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, los no enchufables y los propulsados por gas natural o gas licuado de petróleo, pueden circular por el área de Madrid Central. Igual que los vehículos de personas con movilidad reducida y los de los residentes, sea cual sea su etiqueta ambiental. Estos disponen de 20 autorizaciones al mes para vehículos invitados. Los no residentes podrán hacerlo siempre que lleven el distintivo ambiental y aparquen en uno de los 18 estacionamientos públicos o mixtos. Al entrar, una cámara registrará la matrícula. Una vez en el aparcamiento, otra volverá a registrarla y enviará los datos al Ayuntamiento para que no sea multado. Los vehículos de gasolina anteriores a 2000 y los diésel previos a 2006, es decir, los que no tienen etiqueta, de personas que no residen en Madrid Central, por tanto, tienen prohibido el acceso al área.

Trabajadores, estudiantes y sus padres

Las restricciones no acarrean limitaciones en la actividad diaria de aquellos que acuden a Madrid Central por motivos académicos, laborales o turísticos. Los responsables de alumnos de infantil y primaria que estudian en el área podrán acceder con sus coches durante el día (de 7 a 20 horas), los alumnos de secundaria, o sus responsables, también pueden acceder si las necesidades del alumno lo exigen. Siempre mediante una autorización que debe proporcionar el centro educativo. Los trabajadores que residen fuera de Madrid Central pero cuyo puesto de trabajo está centro, necesitan disponer de una plaza de aparcamiento o dejar el vehículo en uno de los parkings autorizados. Si la hora de entrada o salida de su puesto de trabajo, sin embargo, se encuentra entre las 00:00 y las 6:30 h. tienen permiso para acceder y aparcar. Así mismo, los clientes de hoteles situados en la zona podrán acceder si reservan una plaza de aparcamiento en el establecimiento, siempre que su vehículo no sea cero emisiones.

Si un residente necesita, por ejemplo, la instalación de una red wifi en su vivienda, la empresa de telecomunicaciones no tendrá problemas para acceder, aparcar y realizar el servicio. Lo mismo con los servicios de agua, gas, electricidad, medicamentos y servicios sanitarios. Los propietarios de viviendas no empadronados con vehículos B, C o solo podrán acceder si van a aparcamiento, lo mismo que los clientes de hotel.

Entrada al área de Madrid Central en Gran Vía desde Plaza de España. Álvaro García

La red de transporte público ofrece multitud de opciones para llegar hasta allí: 60 líneas de autobuses, seis líneas de Metro, ocho líneas de Cercanías y 57 estaciones de BiciMad, además de varias compañías que ofrecen servicio de carsharing y motosharing. Así, madrileños y turistas podrán sacar el máximo partido a esta sin necesidad de atascos, malos humos y vueltas y vueltas para aparcar.

¿Cómo funciona el protocolo anticontaminación?

Madrid cuenta con un nuevo protocolo anticontaminación más restrictivo que el anterior desde diciembre. Las normas de Madrid Central, quedan supeditadas a este protocolo que, hasta el momento, se ha activado en dos ocasiones. Este reglamento contempla cinco escenarios (uno más que el anterior) según los niveles de polución en el aire. Afecta al tráfico que circula por la M-30 y su interior, independientemente de si los conductores son vecinos o no, aunque hay excepciones: el transporte público colectivo, los vehículos para personas con movilidad reducida, la distribución urbana de mercancías y servicios esenciales como los sanitarios. La etiqueta ambiental del vehículo será la que indique quién puede moverse por la capital durante los episodios de contaminación.

¿Cuándo se activa el protocolo?

El protocolo se pone en marcha cuando se superan en el aire urbano los niveles críticos de dióxido de nitrógeno (NO 2 ), un contaminante generado por el tráfico rodado y las calefacciones de combustión, entre otras fuentes, y cuando las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no prevén que se pueda disipar de forma natural la contaminación. Existen tres niveles (preaviso, aviso y alerta) que, según se activen, pueden producir cinco escenarios diferentes.

Nivel de preaviso. Supone que dos estaciones de medición de la contaminación, situadas en la misma zona, superan simultáneamente 180 µg/m3 (micras por metro cúbico) de NO 2 durante dos horas consecutivas, o tres estaciones durante tres horas seguidas.

Nivel de aviso. Significa que dos estaciones de una misma zona superan 200 µg/m3 durante dos horas seguidas, o tres estaciones durante tres horas consecutivas.

Nivel de alerta. Implica que tres estaciones de una misma zona superan, simultáneamente, 400 µg/m3 durante tres horas consecutivas.

Las medidas según el nivel de alerta

Escenario 1. Se activa cuando durante una jornada se alcanza el nivel de preaviso o el de aviso.

Escenario 2. Se da cuando dos días consecutivos se llega al nivel de preaviso o un día el nivel de aviso.

Escenario 3. Se aplica si se supera el nivel de preaviso durante tres días seguidos o se alcanza el nivel de aviso dos días consecutivos.

Escenario 4. Se activa cuando se superan los niveles de aviso durante cuatro jornadas continuadas.

RESTRICCIONES DEL PROTOCOLO ANTICONTAMINACIÓN DE MADRID SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO 0 Emisiones Los vehículos con este distintivo pueden circular libremente. Restricciones Todos los escenarios 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40 ECO Los vehículos con este distintivo pueden circular libremente. Restricciones Escenario 1, 2, 3 y 4 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40 Escenario de alerta 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40

Prohibido estacionar en zona (y horario) SER Distintivo C Restricciones Escenario 1 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40 Escenario 2, 3 y 4 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40

Prohibido estacionar en zona (y horario) SER Escenario de alerta Prohibido circular por todo el municipio Distintivo B Restricciones Escenario 1 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40 Escenario 2 y 3 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40

Prohibido estacionar en zona (y horario) SER Escenario 4 y de alerta Prohibido circular por todo el municipio Sin Distintivo Restricciones Escenario 1 70 km/h en la M-30 y vía interurbana dentro de la M-40 Escenario 2 Prohibido circular por y dentro de la M-30 Escenario 3, 4 y de alerta Prohibido circular por todo el municipio

Escenario de alerta. Se pone en marcha cuando se supera durante un día el nivel de alerta, es decir, que tres estaciones de una misma zona superan, simultáneamente, 400 µg/m3 durante tres horas consecutivas.

¿Hasta dónde puedo llegar con mi vehículo?

Cada escenario es más restrictivo que el anterior. Las limitaciones se van acumulando. La velocidad máxima de circulación por la M-30 y los accesos a Madrid será de 70 kilómetros por hora durante el episodio 1. Esta medida está en vigor también en el resto de los escenarios. Los vehículos más contaminantes, es decir, los que no cuentan con distintivo ambiental de la DGT, no podrán circular por la M-30 y el interior de la almendra central cuando se alcance el escenario 2. Los B y los C no podrán aparcar en esa zona.

El escenario 3 implica que ningún vehículo sin distintivo podrá moverse por el término municipal. Y, durante el escenario 4, tampoco podrán circular dentro de la M-30, ni por ella, los vehículos con etiqueta B.

El máximo nivel, el de alerta, obliga a quedarse en casa a los vehículos sin distintivo y a los que tienen etiqueta B y C. Los Eco, donde se incluyen los híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros y los no enchufables, podrán circular pero no estacionar en la zona SER en este escenario. Los Cero, por tanto, serán los únicos que podrán moverse libremente por todo el municipio y aparcar, durante los periodos de alerta.