El embajador de EE UU en Alemania acusa a la revista ‘Der Spiegel’ de publicar información antiamericana

El embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, acusó este viernes a la revista Der Spiegel de inventar historias en la cobertura que hace sobre su país y de llevar a cabo una perversa campaña contra Estados Unidos. La controversia ha surgido después de que saliera a la luz que el periodista del prestigioso semanario alemán, Claas Relotius, de 33 años, había inventado testimonios y protagonistas en algunos de sus reportajes. El semanario recibió una carta del embajador, donde el diplomático señala que la dirección de la revista esta “forzando” una campaña antiamericana y que los periodistas de la misma se prestan a lo que el equipo directivo les exige.

“Los reporteros y editores han publicado regularmente información e informes cuya falsedad habría sido revelada si los hechos hubieran sido verificados primero con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos”, señala el embajador en su carta fechada el 21 de diciembre y enviada al futuro director del semanario, Steffen Klusmann. “Desafortunadamente, los periodistas de Der Spiegel ni siquiera nos llamaban antes de escribir. Está claro que hemos sido víctimas de una campaña de sesgo institucional. La cobertura antiamericana de Der Spiegel ha aumentado drásticamente en los últimos años; desde que el presidente Trump asumió el cargo”, puntualiza el diplomático.

Las primeras sospechas sobre el rigor profesional del redactor surgieron con la publicación de un reportaje publicado en noviembre relacionado con una milicia civil estadounidense que se dedica a cazar refugiados en la frontera de ese país con México.

La acusación de que la publicación está llevando a cabo una campaña contra Estados Unidos se ha producido después de que el propio semanario hiciera una dolorosa y rigurosa autocrítica tras descubrir el montaje que había llevado a cabo Relotius, uno de sus periodistas estrella. El escándalo salió a la luz el pasado miércoles y desde entonces Der Spiegel no ha dejado de pedir disculpas, ha admitido los errores cometidos y también ha prometido que algo parecido no volverá a suceder en la redacción. Así se lo ha comunicado, Dirk Kurbjuweit, actual miembro de la dirección colegiada de la revista, al embajador. Kurbjuweit ocupará un cargo de alta responsabilidad en la dirección del semanario a partir del próximo 1 de enero.

“De hecho, uno de nuestros reporteros ha inventado en gran medida los informes, incluidos los reportajes sobre los Estados Unidos. Pedimos disculpas a todos los ciudadanos estadounidenses que han sido insultados y denigrados por estos informes. Lo sentimos mucho por eso. Esto nunca debería haber pasado. Nuestros sistemas de seguridad y control han fallado. Estamos trabajando arduamente para aclarar estas cuestiones y mejorar nuestros procedimientos y normas”, escribe el periodista en su respuesta al diplomático.

El periodista también admite que la revista es crítica con la actual política que lleva a cabo Donald Trump, un hecho que no necesariamente, advierte, debe ser confundido con una política antiamericana. “Si criticamos al presidente estadounidense, no es antiamericanismo, sino crítica a la política del hombre en la Casa Blanca. El antiamericanismo me resulta profundamente extraño y soy absolutamente consciente de lo que Alemania le debe a los Estados Unidos: mucho. En Spiegel no existe ningún sesgo institucional en contra de los Estados Unidos”, escribe el periodista.

Aún no está claro cuáles fueron las razones que movieron a Richard Grenell a escribir su carta a la revista, pero la mayoría de los medios germanos recuerdan hoy que el actual embajador de Estados Unidos en Alemania es considerado como el diplomático más importante de Trump en Europa. Un hombre de su plena confianza, pero también un portavoz de la peligrosa diplomacia que ha llevado a cabo el inquilino de la Casa Blanca en los dos últimos años. En el mes de junio pasado, Grenell protagonizó un escándalo diplomático cuando pidió, desde las páginas de Breitbart News, el apoyo a los nuevos partidos de ultraderecha en Europa, una idea que le mereció el título en Berlín de “oficial colonial de la ultraderecha”.

Desde que Der Spiegel anunciara el caso de fraude, las discusiones sobre el escándalo no han cesado y en su último número la revista lo ha llevado a su portada, que ilustró con un lema de su fundador, Rudolf Augstein: "Decir lo que es".

“Esta casa está destrozada. Lo peor que le puede pasar a un editor nos ha pasado a nosotros. Durante años tuvimos reportajes y otros textos en la revista que no describían la realidad, sino que eran inventados en parte”, señala la revista. Nuestro colega Claas Relotius no se basó en la investigación, sino que utilizó su imaginación para crear citas, escenas y personas para hacer que muchas de sus historias parecieran mejores y más emocionantes. Para un periodista, eso es imperdonable”, aclara der Spiegel.