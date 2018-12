Última hora sobre Laura Luelmo | Bernardo Montoya pasa a disposición del juez

EL PAÍS

La familia de Laura Luelmo ha pedido hoy respeto y comprensión "en estos momentos tan dolorosos" y ha rogado que no se les cause más dolor mediante declaraciones o difundiendo "bulos o rumores". En un comunicado, la familia de la joven asesinada en El Campillo (Huelva) ha explicado que "lo único importante en este momento es el esclarecimiento de los hechos, que se pueda hacer justicia, y preservar la intimidad de Laura y de su entorno familiar". La familia ha añadido que no han hecho ni van a hacer declaraciones ni asumen las publicadas por algunos medios de personas ajenas al entorno familiar. "Desde nuestro silencio rogamos no nos causen más dolor haciendo declaraciones o difundiendo bulos o rumores que nos obligarían a tomar las medidas legales oportunas", ha indicado. (EFE)