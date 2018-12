Quedadas ‘runner’ en varias ciudades en homenaje a Laura Luelmo

"No podemos quedarnos paradas mientras el miedo a ser agredidas o asesinadas se adueña de nuestra vida. Este viernes, Bilbao va a rendir homenaje a Laura, asesinada mientras corría". Con estas palabras convocó anoche Begoña Beristain, periodista bilbaína y corredora de 51 años, una quedada runner este viernes "abierta a hombres y mujeres que quieran gritar" para rendir homenaje a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años hallada muerta este lunes cerca de El Campillo (Huelva), que salió de su casa con ropa y zapatillas de deporte.

Primero en Facebook, luego en Instagram y Twitter, la iniciativa, que partirá el viernes a las 19 horas desde la explanada del museo Guggenheim, corrió rápido por las redes y se replicó en otras ciudades como Logroño, donde el la plataforma Locas que corren también animaron a salir a correr el próximo domingo de 22 a 23 horas desde el complejo Riojaforum.

"No quiero fomentar que las mujeres se junten para correr por miedo, yo salgo a correr sola. No es admisible que tengamos que planificar nuestro entrenamiento para evitar zonas poco iluminadas. Hay que acabar con esto", cuenta por teléfono Begoña Beristain, que puso en marcha Runnea Woman Team, un grupo de entrenamiento formado por 10 mujeres para preparar la Beobia, una carrera de 20 kilómetros que se celebra cada noviembre en Bilbao.

"Me rebelo contra el hecho de que las mujeres tengan que buscar a otras personas para que las tutelen. Queremos tener la seguridad de que disponemos de zonas con muchos kilómetros que no pongan en riesgo nuestra vida, concienciar de que no podemos vivir en una jaula", explica Beristain sobre la carrera protesta del próximo viernes en la que los participantes recorrerán dos kilómetros.

Quedada en Logroño y Valencia

En La Rioja, la movilización será el próximo domingo. A las 10.00, el grupo de runners Locas que corren ha convocado a una carrera de unos 10 kilómetros en homenaje a Luelmo. “Queremos que venga todo el que quiera unirse. Da igual que corra mucho, poco o que quiera ir caminando. La idea es que sea lo más inclusivo posible”, ha explicado por teléfono Sandra Rivas, operaria de imprenta de 32 años. Ella es una de las fundadoras de este colectivo, que surgió hace cinco años y aglutina a una docena de mujeres.

“Estas cosas se oyen más últimamente, pero llevan pasando mucho tiempo. No somos libres a la hora de salir. Tenemos miedo si pasamos por una determinada zona, estamos inseguras en función del horario que escojamos”, cuenta Rivas. El colectivo del que forma parte queda cada domingo para salir a correr. “Anoche, al saber de la muerte de Laura, pensamos que sería bueno que el próximo encuentro fuera un homenaje. Lo pusimos en marcha esta mañana, alrededor de las nueve. La acogida que hemos tenido ha sido abrumadora. Se está compartiendo muchísimo por redes sociales”, añade. El grupo cuenta con unos 400 seguidores en Facebook y cerca de 700 en Instagram.

“Saldremos a las 10 de Riojaforum y nos dirigiremos al parque de Iregua. Será un recorrido lineal, de tal forma que los que vayan más avanzados puedan correr cinco kilómetros de ida y otros cinco de vuelta y, a su regreso, recojan a aquellos que vayan más rezagados o quieran hacer un trayecto menor”, detalla Rivas. “Será un acto de repulsa contra cualquier tipo de violencia. Da igual si es para salir a correr, a pasear, en un entorno más rural o de ciudad, si es por ir a una cena… queremos poder salir con tranquilidad, sin necesidad de tener que mirar a nuestra espalda, de estar pendientes de las llaves, del bolso… Son cosas que llevamos arrastrando durante muchísimos años. Queremos gritarlo, que la gente participe y visibilizar que es un problema con el que tenemos que acabar”, concluye.

En Valencia, el colectivo Juntas es mejor en Facebook ha convocado una quedada con un recorrido de 30 minutos hoy a las 19 horas bajo el puente 9 d'Octubre con el lema "hoy queremos correr juntas por ti, por nosotras, por todas las mujeres valientes".