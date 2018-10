La búsqueda de la educación del mañana

La educación es la tabla de salvamento a la que se agarra la humanidad en cuestiones trascendentes que afectan a su futuro y desarrollo. La tecnología supone una oportunidad y también un reto para sacar el mayor partido a la formación, desde los niveles iniciales académicos hasta el más alto grado de capacitación. Expertos mundiales en educación abordarán estas cuestiones en el evento Enlighted, que se celebra desde este miércoles y hasta el viernes en La Nave de Madrid.

Las jornadas de debate, que inaugurará la ministra de Economía, Nadia Calviño, se celebrarán durante tres días y contarán con algunos referentes del mundo de la innovación educativa y la tecnología como Ken Robinson, asesor del ex primer ministro británico Tony Blair y de más de una decena de Gobiernos; Jonathan Zittrain, fundador del centro Berkman Klein de Internet de la Universidad de Harvard; Duncan Wardle, ex vicepresidente de innovación de Disney o John Ridding, CEO de Financial Times.

Además, reunirá a profesores que han revolucionado las técnicas de enseñanza, como Barba Oakley o David Calle; hackers y gestores de datos, como Chema Alonso; personalidades que han enriquecido el desarrollo tecnológico, como David Cuartelles, cofundador de Arduino, y expertos en creatividad e innovación, como el cocinero Ferrán Adrià o Bernhard Niesner, cofundador de la plataforma de idiomas Busuu.

El encuentro, impulsado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, se enmarca dentro de los eventos que esta última plataforma organiza para conectar a inversores con ideas innovadoras. Profesionales de las tres entidades participarán también en el evento, que cuenta con la colaboración de EL PAÍS.

El director general de la Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón, considera “fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades” generar un debate participativo y prolongado en torno a la educación en la era digital. “El objetivo es explorar y aprovechar la oportunidades que la tecnología brinda a la educación”, inciden defendiendo la búsqueda como indispensable en una realidad tan disruptiva como la actual.

La primera jornada de Enlighted se enfoca en la adaptación digital de los trabajadores, una de las principales preocupaciones de las empresas. Los expertos compartirán sus experiencias y se presentarán modelos innovadores. El jueves estará centrado en la innovación dentro de la Universidad y la Formación Profesional, ahondando en las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial. El último día, la educación infantil y primaria toman el protagonismo. Los profesionales ahondarán en cómo la tecnología puede multiplica el aprendizaje, abordando desde el desarrollo de la creatividad, hasta la personalización de la enseñanza.

Cada jornada se dirige a un público concreto, pero el conjunto del evento está pensado para cualquier persona interesada en la educación y la formación continua. “Ya no entendemos la educación como una etapa que realizamos hasta los 20 o 25 años, sino que continúa desarrollándose después”, enfatiza Sanz Magallón. Recuerda que la educación no solo afecta a quienes trabajan directamente en el sector, sino a cualquier profesional, pues de media una persona ha de reinventarse hasta siete veces en su vida laboral.