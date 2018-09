Otros tres templos inscritos en Zaragoza antes de que la ley lo permitiera

Una iglesia y dos ermitas más en la diócesis de Zaragoza han entrado en la nómina, cada día mayor, de los templos que el obispo Díaz Yanes puso a nombre de la Iglesia en los años ochenta de forma ilegal. En esa ocasión, se ha conocido que la iglesia parroquial de Manchones y las ermitas de San Roque y Virgen del Pilar, en el mismo pueblo, se inscribieron en el registro utilizando el artículo 206 de la ley hipotecaria franquista, que permitía a los obispos inscribir en el registro cualquier cosa, pero no templos de culto. En 1998, el presidente José María Aznar abrió la puerta a la inmatriculación de los templos, pero ya el obispo de Zaragoza, Elías Yanes, tenía mucho trabajo avanzado. El registro de bienes inscritos por este arzobispado en los años ochenta en la capital aragonesa pone de manifiesto que la mayoría de esos bienes están registrados antes de que Aznar levantara el veto a los templos y el asunto se presta a preguntarse qué papel han jugado algunos registros de la propiedad respecto a esta cuestión durante décadas.

Elías Yanes fue presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1993 y 1999, pero desde 1977 hasta 2015 fue arzobispo de Zaragoza y a juzgar por los datos, un avanzado en el asunto de las inmatriculaciones, que en los últimos tiempos se ha revelado uno de los grandes escándalos de la jerarquía católica española. “La voracidad de este obispo fue tal que creemos que él fue quien impulsó todo este movimiento inmobiliario en España durante su presidencia en la Conferencia Episcopal”, dice Jorge García, uno de los responsables de la plataforma ciudadana aragonesa desde la que se persigue devolver al patrimonio público todos estos bienes registrados por la Iglesia.

Recuperando pide una cita con Dolores Delgado Representantes de la Coordinadora Estatal Recuperando, que aúna a diversas plataformas de ciudadanos que tratan de recuperar el patrimonio histórico artístico que la iglesia católica ha registrado sin documentos que acrediten su propiedad se reunieron ayer en Madrid con diversos grupos políticos para solicitar ayuda en este proceso. Además, solicitaron una cita con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en cuyo departamento se recaba estos días información de todos los registros para ver cuántos bienes han inmatriculado los obispos desde 1998. "Creemos que esta es una cuestión de Estado y como tal ha de tratarse. No basta con que nos den una cifra de todo lo inmatriculado, necesitamos detalles, porque allá donde dice un solar, si pides la nota simple en el juzgado encuentras que encima de ese solar lo mismo hay una iglesia, un cementerio y un atrio", ha explicado hoy Andrés Valentín, de la plataforma Navarra, la veterana. "Estamos hablando de un gran expolio del patrimonio histórico de valor incalculable que ahora está en manos de la Iglesia, es decir, de un Estado extranjero, El Vaticano", ha añadido. Valentín, que llegó a Madrid junto a Antonio Manuel Rodríguez, de plataforma cordobesa y Asunción Villaverde, de Valencia, reconoció que en los últimos tiempos se ha asistido a un gran avance en este asunto, al pasar de un Gobierno que tan siquiera reconocía que podría disponer de esos datos y ahora sí. Recuperando ha pedido a los grupos (IU, Podemos, PSOE) que trasladen este asunto al debate público y que procuren recoger datos anteriores a 1998. "La opacidad ha sido muy grande, conocemos párrocos que ni sabían que habían registrado la iglesia". Valentín recordó que no pretenden recortar el uso que actualmente tienen los templos, pero "también es necesario sacar a Franco de este expolio, igual que lo quieren sacar del Valle de los Caídos".

Manchones es un municipio zaragozano del Campo de Daroca de unos 120 habitantes que en tiempos debió ser más grande si se mira su número de iglesias y ermitas. El alcalde de la localidad, Jesús Ángel Bernal, no sabe aún qué medidas tomarán al respecto, porque es algo, dice, que aún no han hablado en el Ayuntamiento. “No lo sé aún, pero no tenemos un poder adquisitivo ni es la prioridad para ir a tribunales con este asunto. No podemos dedicar todo el pequeño presupuesto de un pueblo como Manchones para esto”, dice. ¿Pero en todo caso, valora el patrimonio histórico artístico que estos edificios suponen para un pueblo pequeño? “Por supuesto”, dice.

En la diócesis de Zaragoza reconocen sin empacho que están inmatriculadas todas las parroquias y no les importa que eso fuera antes de 1998 porque no lo ven ilegal. "Siempre se hizo con consenso jurídico y con el visto bueno de los registros", dice José Antonio Calvo, portavoz de la diócesis. Entiende que al aprobarse la Constitución de 1978 la excepcionalidad que dictó Franco para que no se inmatricularan templos quedó sobrepasada, por tanto inconstitucional. Pero, en ese caso ¿no sería también inconstitucional la ley hipotecaria franquista entera? "Eso ya no lo sé", responde. Pero acude también al periodo democrático, cuando se permitió "que todas las confesiones inmatricularan edificios". "En ese caso, mantener la excepcionalidad con la Iglesia católica sí que sería una discriminación", añade. Cierto, pero el resto de las confesiones necesitan demostrar que esos edificios son suyos, con documentación precisa, mientras que la Iglesia católica lo siguió haciendo sin papeles, gracias al privilegio concedido por Franco.

Calvo reconoce que "hay quien piensa que las inmatriculaciones son un atropello", pero afirma: "Nos ajustamos a la legalidad y a la realidad. Todas las parroquias y edificios de culto están inmatriculados y la gente lo sabe".