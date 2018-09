La Policía francesa busca a los autores de una violación en grupo grabada en vídeo en Toulouse

La policía francesa está buscando a los autores de la violación colectiva de una joven de 19 años a la salida de una discoteca en el sur de Francia, que fue grabada y difundida en las redes sociales. Son al menos cuatro hombres de 25 a 30 años y la víctima asegura haber sido drogada. Ocurrió el sábado por la noche en el aparcamiento del club Carpe Diem de Balma, un suburbio de Toulouse, en el suroeste de Francia, y la fiscalía local ha abierto una investigación sobre el caso, su grabación y su difusión. De ser identificados y detenidos, lo autores de la agresión sexual se enfrentan a una pena de 20 años de prisión por violación en grupo y los que la grabaron y publicaron, a cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.

"Estamos buscando a cuatro personas, tal vez más", ha confirmado un portavoz la fiscalía de Toulouse. "No se han hecho arrestos por el momento", ha añadido. Tres vídeos de la agresión se distribuyeron el lunes en Snapchat y Twitter, según los medios franceses. En un momento de la grabación, se escucha la voz de un hombre, que advierte a los demás: "Dejad de grabar, es una violación... Es una violación, es una violación".

[VOS SIGNALEMENTS] Vous êtes nombreux à nous signaler des vidéos présentant des actes sexuels non consentis qui seraient survenus dans la région toulousaine.

Les services compétents ont été saisis.

Merci à tous de ne pas relayer ces vidéos. pic.twitter.com/p7wL505T1B — Police nationale (@PoliceNationale) 17 de septiembre de 2018

Un periodista de France que vio estos vídeos cuenta que se escucha a la víctima gritar para escapar de sus atacantes. "Dejadme solo", dice uno de los agresores en un momento. "¡Chicos, cada uno en su turno!", grita otro protagonista en medio de carcajadas.

Fueron precisamente usuarios de redes sociales quienes dieron la voz de alarma a través del portal Pharos del Ministerio del Interior, una web creada para informar sobre contenido ilícito en Internet. La policía bloqueó los vídeos e instó a la ciudadanía a no compartir imágenes que muestren actos sexuales no consensuados.

Los fiscales de Toulouse abrieron el miércoles una investigación por violación en grupo y grabación y difusión de vídeos de actos sexuales no consentidos después de que una mujer confirmara el martes por la noche que es ella la que aparecía en al menos dos vídeos, ha explicado una fuente próxima a la investigación.

La víctima, que fue examinada por el servicio forense, dijo a la policía de la brigada de investigación Toulouse-Saint Michel, encargada del caso, que había sido agredida en el aparcamiento del club nocturno y que creía que había sido drogada porque no recordaba con claridad. Según la oficina del fiscal, se están analizando las muestras de sangre tomadas a la víctima. La mujer asegura no denunció en un primer momento por temor a que no la creyeran pero, al ver que los vídeos que se habían difundido, tomó la decisión de hacerlo, informa France 3.

Los vídeos levantaron una ola de indignación en Twitter, donde varios usuarios afirmaron conocer la identidad de los atacantes, cuatro hombres de entre 25 a 30 años. Incluso se han publicado fotos de los presuntos autores en Snapchat, Instagram, Twitter y Facebook. "Necesitamos calma y discreción", indican fuentes de la investigación sobre la supuesta identificación de los culpables. Según detalla France 3, en los vídeos se ve la cara de al menos uno de los agresores.

Además de a los autores de la agresión sexual, que por perpetrar una violación agravada pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión, los agentes tratan de identificar a los testigos. Hay al menos tres personas que graban los hechos, detalla La Dépêche du Midi. Este acto de complicidad está castigado con cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. El objetivo de los investigadores es aislar las caras, analizar las voces, pero también identificar al propietario de la cuenta de Snapchat en la que se publicó el vídeo, que luego saltó a Twitter.

En una entrevista con la radio local Capitole, la joven, del departamento de Tarn, ha explicado que fue violada el sábado por la noche por "cinco o seis personas" que no conocía. "Sucedió muy rápido, no recuerdo todo", ha reconocido en la entrevista, en la que ha reiterado que cree haber sido drogada.

La víctima dice haber reconocido al menos tres en las fotos que circulan en las redes sociales de los supuestos violadores y ha llegado a publicar en su cuenta de Instagram un vídeo para exculpar a un amigo suyo que ha sido culpado falsamente en las redes. En su mensaje, pide que no se hagan especulaciones acerca de los sospechosos. "Yo sé quién estuvo allí y quién no estuvo", sentencia,