Huyen del hogar de acogida dos hermanos armenios para evitar ser expulsados de Holanda

Lili y Howick, dos hermanos de 12 y 13 años, respectivamente, que debían ser expulsados este sábado a Armenia por las autoridades holandesas, han desaparecido. Han huido del hogar de acogida donde residían, y la policía les está buscando. De origen armenio, su madre, Armina Hambartsjumian, llegó hace una década con ellos a Holanda y pidió asilo.

Su primera petición fue denegada un año después, pero ella interpuso todos los recursos legales en su mano para intentar revertirla. No lo logró, y fue expulsada en 2017 a Ereván, la capital armenia. Sus hijos no han estado nunca allí y solo hablan holandés, y temen ser llevados a un orfanato. El Servicio de Protección de Menores Refugiados (NIDOS, en sus siglas en neerlandés) asegura que Armina padece un trastorno psicológico y no puede cuidarles. El Gobierno holandés considera Armenia “un país seguro” y había dado por cerrado el caso.

Mark Harbers, secretario de Estado de Inmigración ha admitido que “es todo muy duro y me quita el sueño, pero sería injusto acoger a Lili y Howick cuando otros niños que han pedido asilo sí corren peligro en sus países de origen”. La Defensora del Menor, Margrite Kalverboer, ha calificado de “día negro para los derechos del menor en Holanda”, la situación. “Lili y Howick no tienen futuro en Armenia. Lo tienen aquí”, dice.

Harbers, por su parte, ha recordado que se les ha buscado “un domicilio y una escuela para que puedan seguir con sus estudios; no serán abandonados al llegar”. Según su abogado, sin embargo, “el trauma sufrido por la madre, que obliga a ingresarla en una clínica tal, y como ha certificado un médico a instancias de NIDOS, lo cambia todo. No podrán estar con ella y Armenia es un país extraño. Su destino es un orfanato durante tiempo indefinido”, asegura Flip Schüller. Durante la pasada década, y debido al carácter provisional de su estancia holandesa, los niños han tenido 16 casas y han pasado por 13 colegios.

Cerca de una veintena de organizaciones humanitarias han pedido al Gobierno que ejerza el poder discrecional que ostenta para anular la orden de expulsión. Además de criticar la dramática situación, señalan que el servicio de Inmigración es también responsable de lo ocurrido. “Diez años son demasiados para resolver un caso”, señalan portavoces de agrupaciones como Defense for Children, entre otras. Harbers, contesta que el propio Consejo de Estado, última instancia legal a la que Armina podía acudir, “también considera Armenia un país seguro, y ese es nuestro criterio para ser justos en casos de asilo”.