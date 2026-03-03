Arco y alrededores: qué ver en la gran semana del arte

9 fotosARTEArco y alrededores: qué ver en la gran semana del arteExposiciones dedicadas al arte, pero también al diseño, se suceden en torno a la gran feria de la escena contemporánea celebrada en MadridS Moda03 mar 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEsta primera semana de marzo reúne en Madrid a coleccionistas, galeristas, artistas y aficionados al mundo del arte. Del 4 al 8 de marzo el recinto de Ifema vuelve a acoger una nueva edición de Arco, y ya van 45. En esta ocasión explorará el futuro del arte y sus lenguajes con dos espacios comisariados por José Luis Blondet y Magalí Arriola; estarán presentes 206 galerías de 36 países y en su programa general podrán verse obras como 'Untitled', 2025, de Carmen Ortiz Blanco (en la imagen), en el 'stand' de House of Chappaz. Cortesía de la galería House of ChappazEn el estudio de Miquel Barceló siempre hay periódicos. Por su practicidad —son muy útiles para limpiar los pinceles o para corregir excesos— pero, sobre todo, porque el artista es un lector voraz: de diarios y de libros. Y en esa presencia cotidiana del periódico en su lugar de trabajo, el papel se convierte en un elemento más para el desarrollo de la creatividad. Durante décadas, Barceló ha intervenido páginas de periódico. Ha pintado sobre ellas, ha retocado fotografías… El pintar diario es el nombre de la instalación que Barceló presentará en el espacio de EL PAÍS en Arco 2026 y en la que se podrán contemplar cerca de 50 de esas creatividades, así como algunos de sus cuadernos de trabajo diario. Barceló se suma así a la celebración del 50 aniversario de EL PAÍS, con una muestra en la que la mayor parte de los soportes son las páginas del periódico que lee cada día desde hace décadas. En la imagen, 'Sin título (Lechuga El País)', 1994.Miquel Barceló, VEGAP, Madrid 2026Con la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles como escenario, Art Madrid celebra su edición número 21 (4 a 8 mar.) que reunirá 35 galerías, de Gijón a Taipéi, con obras como '14 Pool', 2022, de la fotógrafa eslovaca Maria Svarbova (galería BAT).Cortesía de la Galería BAT y de Art MadridEn lugar de en arte contemporáneo, SAM, que cumple este año su novena edición, es una feria centrada en el arte moderno. Se celebrará del 3 al 8 de marzo en el Círculo de Bellas Artes y en ella habrá obras de Juan Genovés, Joan Miró o Henri Matisse. Además, contará con la exposición 'Fernando Botero: rotundo e íntimo, 1973-2023', una muestra con más de 20 piezas del artista colombiano Fernando Botero comisariada por Jaime Vallaure y Elena Rosauro. En ella podrán verse dibujos, cuadros o esculturas como esta 'Mujer acostada con pájaro', 1991.Cortesía de la Galería El Museo, BogotáLas exposiciones temporales de distintos centros y museos de Madrid también son un foco de actividad durante la semana de ARCO. Desde enero y hasta abril, el Centro de Arte Complutense dedica una exposición a la artista cubano dominicana Quisqueya Henríquez (La Habana, 1966–Santo Domingo, 2024), organizada por la Fundación Alberto Cruz y la Universidad Complutense. La monográfica, comisariada por René Morales, Isabella Lenzi y Alfonsina Martínez, repasa la trayectoria de la creadora, que exploró los estereotipos en torno al concepto de "lo caribeño". En la imagen, vista de la sala 'Maximalismo vernáculo'.Jorquera (Estate Quisqueya Henríquez / Colección Alberto Cruz / Colección Rizek Guerrero / Colección Rizek Acebal)La gallega afincada en Londres Ángela de la Cruz y la brasileña Ana Prata (en la imagen, su obra 'Sentimental', 2025) visitarán Madrid esta primera semana de marzo para inaugurar sus exposiciones en la galería Travesía Cuatro, que podrán visitarse hasta el 10 de mayo. De la Cruz presenta 'Bulto', una serie en la que continúa explorando la relación entre cuerpo y pintura y Prata muestra su serie de naturalezas muertas 'Toda coisa que vive é um relâmpago'.Cortesía de la galeríaEl diseño, además, también tendrá su espacio en esta gran semana del arte. Madrid Design Festival, que en febrero arrancó su novena edición, explora nuevos horizontes con Forma Design Fair (Matadero Madrid, 4 a 8 mar.), centrada en el coleccionismo de piezas de diseño, con creaciones como esta silla en madera curvada al vapor de Andrés Maza.Cortesía de FORMA Design FairY siguiendo con las novedades, UVNT se transforma en CAN Art Fair Madrid (Matadero Madrid, 5 a 8 mar.) al cumplir una década de andadura. Marisa Santamaría será la comisaria de una nueva sección dedicada al diseño coleccionable (en la imagen, piezas de Gaspard Fleury-Dugy).Cortesía de CAN Art Fair Dentro de CAN Art Fair Madrid, Kave Gallery, el proyecto artístico de Kave Home, mostrará las piezas de cerámica de la colección 'BARROco' de la creadora catalana Areté D'Empordà. que se inspira en la naturaleza de esa zona y en el espíritu mediterráneo. Compartirá espacio con la obra del alicantino Paco Romero.CORTESÍA DE KAVE GALLERY