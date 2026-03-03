Arco y alrededores: qué ver en la gran semana del arte

En el estudio de Miquel Barceló siempre hay periódicos. Por su practicidad —son muy útiles para limpiar los pinceles o para corregir excesos— pero, sobre todo, porque el artista es un lector voraz: de diarios y de libros. Y en esa presencia cotidiana del periódico en su lugar de trabajo, el papel se convierte en un elemento más para el desarrollo de la creatividad. Durante décadas, Barceló ha intervenido páginas de periódico. Ha pintado sobre ellas, ha retocado fotografías… El pintar diario es el nombre de la instalación que Barceló presentará en el espacio de EL PAÍS en Arco 2026 y en la que se podrán contemplar cerca de 50 de esas creatividades, así como algunos de sus cuadernos de trabajo diario. Barceló se suma así a la celebración del 50 aniversario de EL PAÍS, con una muestra en la que la mayor parte de los soportes son las páginas del periódico que lee cada día desde hace décadas. En la imagen, 'Sin título (Lechuga El País)', 1994.

Miquel Barceló, VEGAP, Madrid 2026