Rosas, libros y perfumes para celebrar Sant Jordi

Pull&Bear celebró ayer en Barcelona un encuentro junto a la escritora Laura Chivite que conecta literatura, tradición, comunidad y una experiencia sensorial inédita vinculada a la perfumería

Ayer fue Sant Jordi, quizá el día más especial del año en Barcelona. La ciudad entera se llenó de escritores y de lectores, de encuentros fortuitos y conversaciones entre páginas y rosas. Una tradición más viva que nunca y que sigue evolucionando, aunque sin perder su esencia.

Este año, Pull&Bear ha querido contribuir a la celebración facilitando otras maneras de acercarse a la literatura. La propuesta que ha preparado la marca gira en torno a la obra de la escritora Laura Chivite y pone el foco en la conversación, la lectura, el intercambio de ideas, pero también en la diversión y la creatividad.

Flores y libros, el gran clásico de Sant Jordi.

El acto, que se extendió durante toda la jornada de ayer en la galería Alzueta Gallery Barcelona Turó (Carrer de Josep Bertrand, 3), engalanada para la ocasión, contó por la mañana con la autora de El ataque de las cabras, que ha sido la protagonista de un coloquio donde se ha hablado de literatura y, más en concreto, de la obra de la autora de Pamplona y su aproximación a la escritura, así como de su visión sobre el panorama literario actual. La charla fue organizada en colaboración con el club de lectura La Sobretaula, una comunidad fuertemente vinculada a la escena cultural y literaria de la ciudad.

A este acto asistieron perfiles culturales y creativos de Barcelona, reforzando así el vínculo de Pull&Bear con la escena literaria y artística contemporánea. Esa misma tarde, el acto continuó con la apertura del espacio al público en general, y a partir de las seis, quienes se acercaran a la galería pudieron encontrarse con Laura Chivite, que firmó ejemplares de sus obras.

La escritora Laura Chivite durante el evento.

Una conversación que se expande

El formato busca fomentar algo esencial: el diálogo entre quien escribe y quien lee en un momento en el que la literatura vive una sorprendente expansión de voces y miradas. En este sentido, la autora percibe el momento actual con optimismo. “Pienso que estamos en un momento muy nuevo y muy bueno. Desde dentro, yo lo percibo feliz”, explica. “Me gusta que cada vez haya más narrativas de todas las partes del mundo y que escuchemos lo que tiene que decirnos la gente que nunca ha tenido voz”, señala.

Una de las invitadas al encuentro.

La jornada introdujo además un elemento sensorial que dialoga con la tradición de Sant Jordi. Pull&Bear regaló a las personas que se acercaron al espacio un punto de libro que, al ser pulverizado con su nueva línea de fragancias “This is not”, que se presentó aquí a modo de adelanto, reveló mediante una tinta especial un diseño oculto y único, que podrá ser una rosa o un pequeño fanzine creado junto a la autora. Este último incluía un texto inédito sobre Sant Jordi y un primer capítulo, pensado como invitación a seguir leyendo y descubrir la obra completa.

Gabriela Flores probó el persona las fragancias de Pull&Bear.

Es una forma creativa y lúdica de presentar las nuevas fragancias de la marca, que conecta con la literatura desde el disfrute y la experiencia. Una idea que encaja con la manera en la que Laura Chivite entiende la escritura.

Para la autora, el proceso creativo tiene un componente muy ligado al placer, algo que también se filtra en su manera de entender la literatura. “Le doy muchísima importancia a disfrutar del proceso”, afirma. “Estar inmersa en algo tuyo te permite tomar un respiro de la realidad. La novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, es algo más oscura que la anterior, pero me lo estoy pasando igual de bien”.

La acción que Pull&Bear preparó para este Sant Jordi conecta con las formas más contemporáneas de entender la cultura, donde las disciplinas se cruzan y se enriquecen mutuamente.

En una ciudad donde hoy todo gira en torno a los libros, la propuesta de Pull&Bear busca contribuir a ampliar el alcance de la celebración. Leer sigue siendo el centro, aunque ahora se acompaña de nuevas maneras de estar, de compartir y de recordar. Porque, al final, lo que permanece es ese vínculo que se crea entre las historias y quienes las hacen suyas.