Las botas españolas de la esposa de Mamdani: Miista pisa en el acto de investidura

El año nuevo en Nueva York ha tenido un extra de emoción gracias al acto de investidura del nuevo alcalde, Zohran Mamdani, quien no solo se ha convertido en el primer musulmán en el cargo sino que también es el primer político emparejado con alguien de la generación Z que accede a una posición tan importante.

Que su propia juventud y la de su esposa, la artista e ilustradora Rama Duwaji, tienen relación directa con su novedosa visión de la política local y con su programa progresista está claro. También los códigos que usan para comunicarse con el público son novedosos.

El estilo de ella ha sido objeto de comentario por la prensa especializada en moda desde que apareció ante el ojo público pues su fondo de armario se caracteriza por una modernidad que no es habitual en este tipo de perfiles pero que sí caracteriza a su generación: colores oscuros, cortes vanguardistas, apuesta por marcas nicho de precio medio… En esta última categoría se enmarca Miista, la marca que firma los zapatos que lució en la primera parte del acto de investidura, en la estación de metro del City Hall, donde su marido juró ante la fiscala general Letitia James y sobre el Corán de su abuelo.

Mientras él llevaba traje y corbata de la firma basada en Nueva Deli Kartik Research, su esposa lució un estilismo pensado específicamente para ella por la editora de moda Gabriella Karefa-Johnson, quien se postuló hace meses para el puesto de forma irónica desde un artículo en The Cut y ha acabado consiguiendo lo que se proponía: ayudar a la esposa del flamante nuevo alcalde a crearse una identidad estilística que ya estaba claramente definida. De hecho ha sido ella misma quien ha puesto en conocimiento del mundo su papel en el acto mediante un post en su newsletter, Brain Matter.

Karefa-Johnson eligió para Duwaji un abrigo vintage de Balenciaga negro, unos shorts tipo ciclista de The Frankie Shop y un par de botas de la firma española Miista. Los pendientes eran un préstamo de New York Vintage, un showroom especializado en tesoros antiguos de la moda.

Miista (firma de precios medios y alta calidad con diseños únicos y construcciones especiales) es el nombre tras el que se esconde la empresa de la gallega Laura Villasenín.

Nacida en Santiago de Compostela, estudió diseño de calzado y accesorios en la University of Arts de Londres, y después de trabajar para diferentes compañías de diseño, fundó la suya propia en 2010. Su estudio de diseño está en Londres, pero desde sus inicios fabrica en Alicante. Este año, por primera vez en sus quince años de historia, ha inaugurado una fábrica a las afueras de A Coruña.

La marca tiene tiendas en Londres, Barcelona, París y Nueva York pero periódicamente promociona ventas efímeras en muchos otros puntos del globo.

Villasenín es el alma creativa no solo tras los diseños sino también tras una estrategia de comunicación cuidadísima que pasa por el envío periódico de comunicaciones personalizadas a sus clientes.

En este comienzo de año, coincidiendo con la repercusión global de su calzado gracias a Duwaji y su estilista, ha aprovechado para enviar una newsletter en la que deja su mensaje para 2026:

“El momento tecnológico en el que nos encontramos se asemeja a la era de la Revolución Industrial, con su riesgo de desplazamiento generalizado. Para mí, todo depende del factor humano. Con un buen equipo, cualquier tarea se puede lograr. Por fácil que sea, no se puede hacer sin la ayuda de las personas; por difícil que sea, con la ayuda de las personas, se puede lograr”. Un mensaje en plena sintonía con los valores de Mamdani.

Tras en el juramento en la estación de metro hubo un acto al aire libre en el que Duwaji cambió de ropa para hacer frente a las bajas temperaturas. La esposa del alcalde se puso un abrigo de cuello chimenea y corte en A de la diseñadora palestina afincada en el Líbano Cynthia Merhej, quien cose para su propia firma, llamada Renaissance Renaissance.