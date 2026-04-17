Nuevo número de S Moda: Penélope Cruz, el arte de ser ella

Creemos que conocemos a Penélope, pero no es cierto. Tenemos datos, fotos y películas, pero la actriz ha levantado un muro para resguardar a la persona. Por eso, esta entrevista en la que habla de trabajar con su marido, Javier Bardem; de sus hijos y su exposición mediática; de su apoyo a Palestina o de la llamada de teléfono de un médico antes de subirse a un tanque en un rodaje se siente como un agujerito en ese muro. Generosa con su tiempo y generosa con el equipo que trabajó con ella en la sesión de fotos, donde posó para la cámara de Gorka Postigo vestida por Juan Cebrián con la primera colección de Matthieu Blazy para Chanel.

En este número, nos encontramos en la plaza de la Ópera de Madrid con Yudania Gómez Heredia, la directora de la orquesta de Rosalía, entrevistamos a la propia cantante catalana y tenemos una conversación profunda y divertida con Lisa Kudrow, la inolvidable Phoebe de ‘Friends’, que se despide con su nueva temporada de ‘The Comeback’ de Valerie Cherish, su otro personaje más célebre.

Además Silvia Abascal nos habla de su infancia como actriz en la España de los años noventa y Chloe Wallace firma una tribuna en la que expone el elefante en la habitación del Ozempic.

Todo, este sábado en el quiosco.