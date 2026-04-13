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Maquillaje

Rosa y rojo: dos matices antagónicos que esta primavera toman el maquillaje

Durante años la sabiduría popular aconsejaba no mezclarlos, pero el rojo pasional y el rosa más romántico ahora se funden en sintonía

La piel se prepara con la base de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation, con un 10% de ingredientes de tratamiento; en los ojos, sombra Little Round Pot (16, Mauve La La) y un toque suave con la máscara de pestañas Twist Mascara Lash Freeze; en la boca, el labial de larga duración Rouge Velvet Ink (08, Coquelic’hot) y, para aportar brillo, sobre él se extiende el bálsamo tintado Butter Tint (04, Rougemelt). Todo de BOURJOIS PARIS.Santiago Belizón
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Dan fe de ello estos maquillajes realizados por Paula Soroa:

Cárdigan y sujetador, ambos de FENDI.

Sobre estas líneas, la sobredosis de brillo y color en la mejilla se consigue con el colorete en polvo Fard Joues (17) y un toque de iluminador Icy Sparkly Multiuse Topper (Snow Light), ambos de BOURJOIS PARIS.

Trench sin mangas con múltiples capas en el cuello de SPORTMAX.

Rubor multifunción, porque para potenciar un maquillaje en armonía de rosas se puede utilizar el mismo colorete (el icónico Fard Joues, tono 034 Rose D’Or, de BOURJOIS PARIS) en mejillas y párpados.

El colorete Fard Joues, tono 034 Rose D’Or, de BOURJOIS PARIS.

En el rostro, base de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation; en los ojos, sombra Little Round Pot (11, Pink Parfait) aplicada con el dedo, y labios coloreados con el bálsamo Healthy Mix Lip Sorbet (04, Scoop’ink). Todo de BOURJOIS PARIS.

Chaqueta de punto de DESIGUAL x EGONLAB y anillo de MAJE.

Laca de uñas Miracle Gel (tono 440, Dig Fig) y top coat Miracle Gel Shiny, ambos de SALLY HANSEN.

A la izda., la base Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation de BOURJOIS PARIS incorpora un cóctel de vitaminas para fortalecer la barrera cutánea. A la dcha., lacas de uñas en tonos 537 Tulle Much y 440 Dig Fig de SALLY HANSEN.
Vestido de manga murciélago de ALAÏA y anillo de oro rosa y diamantes de MESSIKA.

Base de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation, toques de iluminador en lo alto del pómulo con Maxi Round Pot Highlighter y, en la boca, bálsamo con color Butter Tint (02 Honey Glazé), todo de BOURJOIS PARIS. Laca de uñas Color Therapy (370, Unwine’d) de SALLY HANSEN.

Vuelve el ojo ahumado que se afila hacia la sien, con las sombras de la paleta Gold Glamour, delineador negro Kohl & Contour Xl y máscara de pestañas Push Up Volume Glamour Ultra Black; el labio, delineado primero con Velvet Contour Lip Liner (05 Berry Much), coloreado con Fabuleux Ink Lacquer (tonos 07 y 06 en el centro), y extra de brillo con Healthy Mix SOS Lip Oil. Todo de BOURJOIS PARIS.

La modelo lleva camisa con volantes de MARCIANO BY GUESS.

En los labios, bálsamo con color Healthy Mix Lip Sorbet (tono Scoop’ink) de BOURJOIS PARIS.

Créditos

Estilismo: Paula Delgado
Maquillaje y peluquería: Paula Soroa
Manicura: Lucero Hurtado
Modelo: Celeste Fitzpatrick (Ava Models)
Producción: Cristina Serrano
Asistente de fotografía: Sara Donzel
Asistente de estilismo Rubén Cortés

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