Rosa y rojo: dos matices antagónicos que esta primavera toman el maquillaje
Durante años la sabiduría popular aconsejaba no mezclarlos, pero el rojo pasional y el rosa más romántico ahora se funden en sintonía
Dan fe de ello estos maquillajes realizados por Paula Soroa:
Sobre estas líneas, la sobredosis de brillo y color en la mejilla se consigue con el colorete en polvo Fard Joues (17) y un toque de iluminador Icy Sparkly Multiuse Topper (Snow Light), ambos de BOURJOIS PARIS.
Rubor multifunción, porque para potenciar un maquillaje en armonía de rosas se puede utilizar el mismo colorete (el icónico Fard Joues, tono 034 Rose D’Or, de BOURJOIS PARIS) en mejillas y párpados.
En el rostro, base de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation; en los ojos, sombra Little Round Pot (11, Pink Parfait) aplicada con el dedo, y labios coloreados con el bálsamo Healthy Mix Lip Sorbet (04, Scoop’ink). Todo de BOURJOIS PARIS.
Laca de uñas Miracle Gel (tono 440, Dig Fig) y top coat Miracle Gel Shiny, ambos de SALLY HANSEN.
Base de maquillaje Healthy Mix Anti-Fatigue Foundation, toques de iluminador en lo alto del pómulo con Maxi Round Pot Highlighter y, en la boca, bálsamo con color Butter Tint (02 Honey Glazé), todo de BOURJOIS PARIS. Laca de uñas Color Therapy (370, Unwine’d) de SALLY HANSEN.
Vuelve el ojo ahumado que se afila hacia la sien, con las sombras de la paleta Gold Glamour, delineador negro Kohl & Contour Xl y máscara de pestañas Push Up Volume Glamour Ultra Black; el labio, delineado primero con Velvet Contour Lip Liner (05 Berry Much), coloreado con Fabuleux Ink Lacquer (tonos 07 y 06 en el centro), y extra de brillo con Healthy Mix SOS Lip Oil. Todo de BOURJOIS PARIS.
En los labios, bálsamo con color Healthy Mix Lip Sorbet (tono Scoop’ink) de BOURJOIS PARIS.
Créditos
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