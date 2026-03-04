Rosalía reinterpreta un icono del ‘running’ entre tradición y modernidad

La unión de la artista con New Balance va un paso más allá con el nuevo modelo de la sneaker 204L, un diseño en el que ha tomado parte y cuya campaña que bebe de su universo creativo

Pocas artistas dentro del pop actual representan mejor que Rosalía la unión entre el pasado y el futuro. Desde sus inicios, con su debut Los ángeles, la cantante y compositora catalana se nutrió de la tradición (en este caso, del flamenco) para entablar un diálogo entre la herencia cultural y la modernidad. Un contraste que ha ido evolucionando y llevando a nuevos caminos con El mal querer o Motomami, hasta llegar a su último lanzamiento, Lux, que le ha llevado a convertirse en una artista única dentro de la escena global, capaz de mezclar ópera con techno y convertir la espiritualidad en un tema de conversación dentro del arte actual.

Los estampados serigrafiados, cordones de lazo y la suela inspirada en los modelos de running de los 2000 son algunas de las señas de la nueva 204L. AGLS

En su universo creativo, la imagen y la moda siempre han tenido un papel fundamental, no ya como un complemento a la música sino como un elemento más con el que construir su discurso artístico. Esa visión es la que la llevó a unirse en 2025 a New Balance como embajadora global, una colaboración que da un paso más allá con el último modelo de la 204L, en el que la propia Rosalía ha aportado su visión estilística. “Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre tradición y progresión”, ha explicado la artista. “Es un modelo pulido pero disruptivo. Desde el principio, presentar la zapatilla 204L junto con el anuncio de que iba a ser embajadora de New Balance me pareció una extensión natural de nuestra visión compartida”.

Esta nueva encarnación de un modelo que nació con el running y creció con la streetwear, incluye detalles festoneados y cordones de cinta, una referencia al ballet y a la feminidad que provoca un contraste con su silueta urbana. El acabado, en la tonalidad Sea Salt con Linen, le aporta una personalidad característica, a la vez discreta y expresiva. De nuevo, un diálogo entre el pasado y el presente, tomando la esencia de unas sneakers con historia para llevarlas a una época distinta.

La fotógrafa y directora creativa Renell Medrano ha sido la encargada de crear la campaña visual. AGLS

Este nuevo modelo de la 204L de New Balance se acompaña también de una campaña visual que bebe directamente del universo de Rosalía, y que establece referencias entre el mundo de la moda y del arte. Fotografiada por Renell Medrano, directora creativa cuyo trabajo se nutre tanto de sus raíces dominicanas como la efervescencia de su ciudad natal, Nueva York, las imágenes creada para la ocasión inciden en el contraste de mundos. De la sutileza y la ligereza clásica a la versatilidad y la adaptabilidad contemporánea.

La nueva 204L está disponible en NewBalance.es y en tiendas seleccionadas desde el 1 de marzo de 2026, a un precio de venta al público de 130 euros.