Nuevo número de ‘S Moda’: Alba Rohrwacher, heroína de las pequeñas cosas
La actriz italiana es la protagonista de la nueva película de Isabel Coixet, ‘Tres adioses’
La protagonista de nuestra portada se crió en el campo. En su casa no había televisiones y su entretenimiento era un pequeño circo que pasaba por el pueblo. Alba Rohrwacher se define a sí misma como “una trabajadora del cine”. Dice que la fama no le importa, pero eso no ha impedido que se convierta en uno de los rostros favoritos de JW Anderson, el nuevo director creativo de Dior o que sea la protagonista de Tres adioses, la nueva película de Isabel Coixet.
En este número, además, la directora Alauda Ruiz de Azúa nos habla de su próximo proyecto, una serie sobre los entresijos de la plataforma OnlyFans, visitamos la Real Fábrica de Tapices y nos vamos de Rodeo Queer a Santa Fe, en el estado de Nuevo México.
Todo esto (y muchísimo más) el sábado 24 de enero en los quioscos.
