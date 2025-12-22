Más orden, más calma: así podemos organizar nuestra casa para reducir la ansiedad y ganar tiempo

Perdemos casi medio año de nuestra vida buscando cosas en casa, un tiempo valioso que IKEA se ha propuesto devolvernos con pequeños cambios en el almacenamiento y la organización del hogar

Invertimos casi 5.000 horas de nuestra vida en buscar cosas. Según un estudio realizado por IKEA en colaboración con Sigma, llegamos a perder hasta medio año de nuestra vida rebuscando entre cajones y habitaciones de casa: las gafas, el móvil, las llaves… Pequeños extravíos cotidianos que, además de hacernos perder el tiempo, arrastran una carga de estrés innecesaria. No es ningún secreto: la forma en la que organizamos un espacio impacta directamente en cómo lo habitamos y en cómo nos sentimos en él. Y, en este sentido, el orden se ha convertido en una forma de autocuidado.

IKEA ha demostrado que la organización y el almacenamiento son un lujo que no depende del presupuesto, sino de la voluntad de poner la casa de nuestro lado: soluciones para despejar el ruido visual de la encimera y recuperar el placer de cocinar; armarios modulares para vestirse por la mañana sin tener que emprender una excavación arqueológica; cestas y cajas para evitar discusiones por un simple cargador. Detalles casi imperceptibles que, además de mejorar la presencia de nuestro hogar, nos hacen la vida más fácil.

Tampoco hacen falta obras ni grandes presupuestos. La marca sueca ha bajado el precio de muchos de sus básicos pensando precisamente en esto: que la organización sea algo cotidiano. Todo depende de cómo entendamos cada espacio, qué le pedimos y qué estamos dispuestos a dejar ir.

Un recibidor que inspire calma

Nuestra casa es un refugio y el recibidor, el primero en darnos la bienvenida. Con frecuencia nos olvidamos de él, lo convertimos en un lugar de paso, donde se amontona la rutina sin ningún tipo de orden. Piezas como el perchero NIPÅSEN de IKEA (69,90 €) están diseñadas para mejorar esas primeras impresiones. Esta estructura de aires vintage, con perchero y zapatero, tanto nos recoge los esenciales diarios (incluso tiene un gancho para las llaves) como nos ofrece asiento para descalzarnos y relajarnos unos segundos. Un pequeño ritual con el que nuestra mente recibe el mensaje: “Ya estoy en casa, todo está bien”.

Chaquetas, zapatos, bolsos, llaves... con el perchero NIPÅSEN es posible salir de casa sin olvidarse nada.

Lleva la ergonomía hasta la cocina

Las hermanas Beecher publicaron hace más de 150 años un texto que sentaría las bases de la cocina moderna. Inspiradas en las cambusas de los barcos, en Housekeeper’s Manual: The American Woman’s Home (1869) proponían un espacio organizado según la lógica natural de las tareas: los alimentos se guardaban próximos al área de preparación, las ollas y sartenes cerca del fuego y los productos de limpieza, bajo el fregadero, junto a los desperdicios. Se trataba de que todo estuviera a mano, visible y accesible, para cocinar mejor y con menos esfuerzo. Un principio que sigue hoy vigente. Porque el orden, además de aportar calma, aplaca la pereza: con mantener las encimeras despejadas y reorganizar lo que ya tenemos —los armarios cerrados son nuestros mejores aliados—, el espacio se transforma, invitándonos a cocinar.

Las bandejas para cubiertos de la serie UPPDATERA mantienen los cajones ordenados, para no perder tiempo buscando los utensilios que necesitas.

Las soluciones de IKEA se centran en esa parte invisible, manteniendo los elementos más escurridizos a raya. Las bandejas de cubiertos, como los de la serie UPPDATERA, evitan que los cajones se conviertan en terreno de nadie: las de bambú (desde 12,99 €) son perfectas para una casa de aires rústicos, mientras que las bandejas de plástico reciclado (desde 7,99€) amortiguan el sonido. En los cajones más hondos, los paneles perforados (10,99€) nos permiten crear las divisiones a nuestro antojo y evitan que las sartenes y ollas se desordenen al abrirlos. Para las vajillas, los portaplatos de antracita (11,99€) las mantienen protegidas y nos facilitan la tarea de poner la mesa. Las hermanas Beecher estarían orgullosas.

Las clavijas del panel perforado UPPDATERA evitan que lo que guardamos en nuestros cajones se mueva y se desorganice.

Maximiza el espacio

Lo sabemos: nunca se tiene suficiente almacenamiento, pero es sorprendente el espacio que podemos ganar con las soluciones correctas. Estantes adicionales, como los superventas VARIERA (desde 5,99€) duplican la capacidad de los armarios en segundos, mientras que las cestas colgantes PALYCKE (desde 4,99€) exprimen ese hueco que siempre queda desaprovechado. Mismo mueble, máximo almacenaje. Tampoco podemos subestimar la capacidad de las paredes: los rieles (4,99€) y estantes (9,49€), como los de la serie NEREBY, liberan la superficie de trabajo y mantienen a mano lo esencial, creando un espacio más funcional sin añadir metros cuadrados.

Disponibles en varios tamaños, los estantes adicionales VARIERA se pueden superponer, duplicando el espacio de los armarios.

Ordena para ahorrar

Gastamos menos en una cocina ordenada. Cuando todo está al alcance de la vista, aprovechamos mejor los alimentos y evitamos que se nos pasen de fecha. Soluciones, como la bandeja giratoria SNURRAD (antes 45 €, ahora 25€), recuperan todos esos ingredientes que siempre acaban desterrados al fondo de la despensa. Otra gran inversión son los recipientes transparentes, como los botes KORKEN (desde 1,99€): con un vistazo podemos saber si queda arroz para una paella o si aún podemos ofrecerle galletas a nuestros invitados. Además, su cierre hermético mantiene frescos los ingredientes más delicados, desde legumbres hasta aderezos caseros.

La bandeja SNURRAD se puede sacar y girar, llegando a todos esos tarros que a menudo se quedan ocultos al fondo.

Las frutas y verduras son, con diferencia, los alimentos más caprichosos. Suelen ser las primeras en estropearse porque son sensibles a la temperatura, la humedad e, incluso, la compañía. Como no todas maduran igual, merece la pena concederles su propio espacio. Las cestas y cajas, como el cajón de pino KNAGGLIG (9,99€) permiten que respiren, mantienen el orden y aportan un aire natural a la cocina. Es normal que las despensas bien organizadas se hayan convertido en la máxima aspiración de redes sociales: además de estéticas, alargan la vida de lo que comemos.

Versátil y resistente, la caja KNAGGLIG está hecha de madera de pino y soporta grandes cargas.

Abraza el minimalismo

Los interioristas coinciden: en una habitación, menos es más. Nuestro dormitorio es nuestro verdadero refugio, donde descansamos y recargamos energías. Aquí el orden no es solo una cuestión estética, impacta directamente en nuestro descanso; deshacernos de lo superfluo y mantener solo aquello que necesitamos o nos reconforta, ayuda a conciliar mejor el sueño. Los aparadores y cajoneras, como la cómoda de roble MALM (con seis cajones, 129€), son grandes aliados: nos permiten exhibir en la parte superior nuestras posesiones más valiosas y proteger, en sus numerosos cajones, todo lo demás.

Las líneas depuradas de la cajonera MALM transmiten orden y calma.

Haz que la habitación invite al descanso

El sueño empieza mucho antes de apagar la luz: reside en una habitación en orden, sin cosas ni ruido que nos perturben el descanso. Ante la falta de espacio, las estructuras de canapé o con cajones, como la cama extensible GLAMBERGET (169€), aprovechan cada centímetro, escondiendo lo que no necesitamos ver a diario. Esconder, que no descuidar. Las bolsas de almacenaje PÄRKLA (1,99€) nos permiten guardar la ropa de la temporada. Caben en cualquier rincón y mantienen a raya los olores.

La cama extensible GLAMBERGET es apta para colchones de diferentes tamaños e incluye 2 cajones y bandejas para apoyar nuestras cosas.

Crea rincones sin levantar tabiques

En hogares donde el salón, el estudio y el dormitorio conviven en los mismos metros cuadrados, los muebles auxiliares permiten delimitar zonas sin comprometer la amplitud. Compacta y ligera, la estantería KRÖNIKÖR (24,99€) organiza nuestros libros y discos favoritos, convirtiendo cualquier esquina en un espacio de lectura y desconexión. Además, su rojo intenso cumple con la ley no escrita de los interioristas de sumar un inesperado toque de color y alegría. Igual de camaleónica es la mesita HATTÅSEN (19,90€): tanto puede actuar como una mesilla de noche como sujeción de la tablet en una videollamada o hacer de bandeja improvisada en los encuentros familiares.

La estantería KRÖNIKÖR cabe en cualquier rincón mientras nos alegra la vista.

De la silla del caos al galán de noche

Todos hemos tenido una: esa silla en la que dejamos la ropa del día a día (“para airear”, nos convencemos) y acaba convertida en un monumento al caos. Sustituirla por un galán de noche o un burro para ropa, como el perchero GRÅFJÄLLET (49,99€) cambia por completo la dinámica de la habitación. Nos permite preparar la ropa del día siguiente, dejar que las prendas respiren y mantener el orden sin esfuerzo.

El perchero GRÅFJÄLLET simplifica nuestras mañanas, colocando la ropa y zapatos a la vista.

Practica la ‘liquidez’ laboral

Con el auge del teletrabajo, la oficina se ha colado en casa: de la isla de la cocina hasta el sofá, cualquier rincón es digno de convertirse en un puesto laboral. La mesa con ruedas MITTZON (desde 148€) es el epítome de la liquidez: podemos regular la altura y la inclinación del tablero, permitiéndonos trabajar sentados o de pie desde cualquier lugar. Al igual que cerramos el ordenador cuando terminamos de trabajar, también se pliega y esconde para no saltarnos los horarios laborales.

La mesa con ruedas MITTZON permite instalar nuestra oficina en cualquier rincón.

IKEA también ha rebajado el precio del escritorio elevable GLADHÖJDEN (149€), una opción muy popular entre quienes necesitan un espacio fijo pero flexible. Con una simple palanca, podemos ajustar la altura entre 72 y 115 cm, mientras que la amplia superficie de melamina ofrece espacio suficiente para trabajar con comodidad y limpiar sin complicaciones. Porque cambiar de postura no solo mejora nuestro bienestar físico, también ayuda a mantener la energía y la claridad mental.

Olvídate del dolor de espalda: el resorte de gas de la mesa GLADHÖJDEN eleva y baja el tablero, para adaptarlo a nuestra postura.

Ordena la mesa, despeja la mente

¿Cuántas veces sentimos el impulso irrefrenable de ordenar antes de empezar a trabajar o estudiar? No es casualidad: el orden es uno de los mejores antídotos contra la procrastinación. Con esto en mente, en IKEA podemos encontrar soluciones portátiles para convertir cualquier mesa en un lugar de concentración. El soporte para monitor VATTENKAR (19,99€), por ejemplo, nos permite regular la altura de la pantalla a la vez que libera el espacio justo para guardar agendas, cuadernos y demás dispositivos. Lo mismo ocurre con el organizador de escritorio portátil de la serie (19,99€), que mantiene todo lo que necesitamos siempre al alcance de la mano, acompañándonos allí donde decidamos instalarnos.