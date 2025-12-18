Nuevo número de S Moda: Amaia, el triunfo de la osadía

El número de S Moda de enero llega a los quioscos el sábado 20 de diciembre.

La cantante protagoniza la portada de un número lleno de sorpresas para empezar el nuevo año con empuje

Amaia, una mujer con gran conocimiento musical salida de la academia de Operación Triunfo no escogió el atajo del programa, grabar un disco rápido con una fórmula establecida, sino que buscó un camino personal tirando de raíces, y de innovación, sin hacer de menos a ningún género y sirviendo una actitud de alegría y despreocupación extraña para una joven estrella del pop. Y con esos ingredientes forjó su éxito, que ahora paseará por la geografía española en su próxima gira.

“¡Hola, gais! Me llamo Magdalena y vivo en un pueblo”: si no has oído esta frase en TikTok es que no has estado vivo en 2025. Magdalenita, una chica extremeña con una visión única de la vida —ir los jueves a ver renacuajos al río es una de sus tareas— se hace su propia ropa, crea muñecos y figuritas y ha logrado que media España entienda cómo vestían los romanos gracias a sus vídeos sobre Emerita Lvdica.

Daniel Lismore utiliza su cuerpo como lienzo, su estética es su obra y su visión de la moda excesiva y generosa es una aproximación única a la indumentaria. Algo parecido ocurre con Matières Fécales, el dúo de diseñadores franceses que han hecho de la extrañeza, el desorden y la creatividad una propuesta bella y fabulosa.

Todos ellos forman parte del número de enero de S Moda, en el quiosco el sábado día 20 de diciembre.