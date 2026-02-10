Gil Pratsobrerroca conversarà sobre ‘El joc del silenci’ al club de lectura
La trobada serà dijous 19 de març, a les 19h, a l’estudi Toresky, i és oberta a tothom
Gil Pratsobrerroca és un dels noms més repetits últimament. És l’autor de la novel·la El joc del silenci (La Campana), un thriller addictiu ambientat en un poble del Pirineu que fa setmanes que apareix a la llista dels més venuts. Serà el convidat del mes de març al club de lectura. El dijous 19, com sempre, a les 19h. podran conversar amb l’autor sobre tots els temes i preguntes que sorgeixin amb la lectura. S’hi poden inscriure en aquest enllaç o enviant un correu a quadern@elpais.es amb l’assumpte “Club Pratsobrerroca”.
El joc del silenci comença amb la desaprició de Valèria Costa, una nena de set anys. A partir d’aquest plantejament, els seus pares es veuen immersos en una investigació que no deixa d’assenyalar-los directament. Es tracta d’una novel·la amb un ritme frenètic que aviat tindrà una adaptació audiovisual.
Gil Pratsobrerroca (Vic, 1997) és llicenciat en Ciències Polítiques. Abans de dedicar-se a l’ofici literari ha treballat de guionista a El búnquer de Catalunya Radio i com a cocreador i coguionista de les sèries de 3Cat El creador d’influencers i El teorema del mico.
El club de lectura de Quadern, conduït per Carlota Rubio, és un espai de trobada mensual entre lectors i escriptors, gratuït i obert a tothom. Trobareu sempre tota la informació, cròniques i vídeos amb recomanacions a la secció Club de lectura.
