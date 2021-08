¿Por qué hay tanta gente en Wikipedia que nació en enero? El ‘efecto cumpleaños’ más allá del fútbol

¡Buenos días! Hoy escribo de nuevo sobre el efecto cumpleaños.

Ya conté que ser fútbolista es más fácil para los nacidos en enero y que en la élite hay el doble de enero (13%) que de diciembre (6%). Es un fenómeno conocido: cuando eres niño, si estás entre los mayores es más fácil ser rápido y espabilado, lo que te pondrá sobre una senda mejor, por realimentación: jugarás de titular, tus padres te celebrarán los goles y ser “buen deportista” se convertirá en parte de tu identidad. Todo eso te empuja a mejorar. Al final, a Primera División llegan muchos más fútbolistas de enero y febrero que de diciembre.

Y no pasa solo con el fútbol.

En las últimas semanas he buscado más ejemplos, hasta dar con una base de datos estupenda: la gente en Wikipedia. Ahí tenemos millones de celebridades, gente más o menos relevante, desde políticos a deportistas. ¿Me encontraría más gente de enero? Resultó que sí. Mirad el mes de nacimiento de 2.500 diputados españoles que aparecen en Wikipedia.

Entre los políticos, el efecto cumpleaños parece verse sobre todo en las mujeres. Aunque cada mes nacen más o menos los mismos niños, entre las diputadas hay un 10% o 15% más del principio de año.

También confirmé el efecto cumpleaños en más deportes, como el baloncesto. Entre los baloncestistas españoles que salen en Wikipedia, hay el doble del primer primer trimestre que del cuarto, que es una brecha tremenda. Nacer el 31 de diciembre reduce tus opciones a la mitad. (Buscar casos concretos es exagerar, pero de los hermanos Gasol, el único que no llegó a profesional fue el pequeño, que nació en octubre; Pau es de julio y Marc de enero.)

¿Qué pasa con escritoras y escritores? Volví a encontrar el efecto enero, otra vez más fuerte en las mujeres. Las mayores de la clase son el 28% en Wikipedia, mientras que las pequeñas solo son un 22%.

Por último, pensé en una categoría especial de competidores: los jugadores de ajedrez. La disciplina tiene predilección por los niños prodigio, ¿puede ser una ventaja ser de los mayores de tu año? Saqué los datos de 9.000 ajedrecistas profesionales, esta vez de todo el mundo, y me encontré uno de los patrones más claros: hay bastantes más ajedrecistas del primer trimestre que del cuarto. Y otra vez el efecto es mayor en mujeres, como ocurre con las diputadas y escritoras.

Estos datos no son más que indicios, pero se refuerzan porque coinciden con análisis mucho más sofisticados. El efecto cumpleaños a menudo es evidente en educación. Se ha constatado, por ejemplo, que los nacidos a final de año repiten más veces curso —casi el doble, según datos del País Vasco—, y este trabajo de Javier Soria y Pilar Beneito observó que las niñas de enero sacan mejores notas en selectividad. Y también hay trabajos que dicen que nacer pronto aumenta tus opciones de ir a Oxford, ser diputado o CEO.

Es fácil entender que esto pase. Si eres de los mayores de tu clase con seis años, es más fácil que seas bueno sumando, leyendo o simplemente atendiendo. No es raro que juegues mejor al fútbol y al ajedrez, o que disfrutes antes de leer libros o cómics. Y esa ventaja inicial es la que luego se realimenta, por cómo actúan tus maestros, tus compañeros o tu familia, moldeando lo que se espera de ti y fijando expectativas que luego te sentirás empujado a cumplir.

El trabajo de Soria y Beneito con las notas de selectividad encontraba que el efecto cumpleaños era mayor en las niñas, lo que resulta intrigante, porque lo vimos también en nuestros datos de diputadas o escritoras. Es un ángulo menos estudiado, según explican. Pero es inevitable pensar en sexismo: no es difícil imaginar familias que empujan más a sus hijos que a sus hijas a la hora de estudiar, o que celebran los éxitos de ellos por encima de los de ellas.

¿Un efecto del siglo XX?

Al trabajar los datos me di cuenta de que solo encontraba el efecto cumpleaños en décadas recientes. Se puede ver en el último gráfico, con todos los españoles que encontré en Wikipedia, divididos en tres épocas: nacidos antes de 1900, de 1900 a 1969, y después.

Obsérvese primero el siglo XX. El efecto cumpleaños se volvió mucho más evidente en la segunda mitad. No quiero elucubrar mucho, pero quizás ahora es más importante lo que haces en la escuela. (Si naciste en 1600, para salir en Wikipedia igual importaba más nacer noble.)

La otra cosa curiosa del gráfico es que antes de 1900 no solo no había efecto cumpleaños, sino que vemos un patrón distinto: la gente en Wikipedia había nacido mucho más en invierno que en verano. No había un escalón enero, sino una curva suave. ¿Qué pensáis que estaba pasando?

Lo que estamos viendo es el ciclo de nacimientos. En 2021 nace más o menos la misma gente todos los meses, pero eso no ha sido así históricamente, como me recordó Jose M. Pavía hace un par de semanas. Me habló de sus trabajos con los nacimientos en España a lo largo del siglo XX, donde han encontrado un efecto cuaresma que, entre 1900 y hasta 1970, reducía las concepciones desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo. Antes de 1900, por lo que he podido leer, lo habitual en sociedades agrícolas es que hubiese más nacimientos en invierno, cuando había menos trabajo en el campo. Y eso explicaría el patrón en Wikipedia hasta 1900.

Nacimientos en España cada mes, desde 1900 a 1999. Fuente: Simó-Noguera, Lledó y Pavía (2020)

