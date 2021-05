⚽️ ¡Buenos días! Hoy os escribo sobre fútbol, aunque en realidad no es sobre fútbol.

Mucha gente quiere ser futbolista de niño y con la edad descubre que es tremendamente difícil. Pero no es igual de difícil para todo el mundo: los nacidos en enero tienen el doble de opciones que los de diciembre.

Es un fenómeno bien conocido. En el Real Madrid hay el doble de jugadores nacidos entre enero y marzo que entre octubre y diciembre. Pasa algo parecido en la Real Sociedad o en el Atlético, y no es una coincidencia, sino ejemplos de un patrón que se repite todos los años. Lo podéis ver en el gráfico, que muestra el porcentaje de jugadores españoles de élite según el mes en el que nacieron:

Hay el doble de jugadores nacidos en enero (el 13%) que en diciembre (6%). Es decir, que sabiendo que nacen más o menos los mismos niños a lo largo del año, eso significa que nacer el 20 de diciembre en lugar del 7 de enero reduce a la mitad las opciones que tienes de ser futbolista.

¿Por qué ocurre esto? Cuando uno lo piensa es fácil caer en la cuenta: lo que importa no es el horóscopo ni nada misterioso, la clave es lo que te pasa cuando eres pequeño.

El calendario es una convención, así que los niños de diciembre y de enero seguramente son casi iguales al nacer. Lo que explica que uno tenga más opciones de jugar en la Champions es una realimentación social. Los niños y niñas de enero son los mayores de su equipos, que es algo que se nota cuándo tienes siete años: eres un 15% mayor en edad, puede que más fuerte, más hábil y más espabilado. Es más probable que seas de los mejores, jugarás más partidos de titular y tus entrenadores te harán más caso. Pasará incluso con tus padres: viendo que se te da bien, igual deciden llevarte a un club o una escuela, o simplemente te celebran los goles y te animan a practicar más. La ventaja biológica de ser mayor irá perdiendo importancia —tener 20 o 21 años ya da igual—, pero para para entonces sus efectos habrán desencadenado una cascada de efectos, y efectos de efectos, que se notarán para siempre. Por eso hay más deportistas nacidos en enero.

El patrón es casi universal. Lo podemos observar con jugadores francesas, alemanes o italianos gracias a los datos que me han cedido la gente de Driblab, que tiene información de 150.000 jugadores.

El patrón solo se rompió cuando miré el Reino Unido (Aquí puedes ver la versión interactiva del gráfico). “Qué raro”, pensé, porque el fenómeno por lógica tiene que pasar en todas partes. Pero enseguida encontré la explicación: resulta que en el Reino Unido el corte por edad de las categorías infantiles es en septiembre y no enero. El efecto existe igual, pero allí lo malo (para ser futbolista) es nacer en verano.

Antes os he dicho que los nacimientos no son la explicación del fenómeno, porque nacen más o menos los mismos niños en cada mes del año. Lo podéis ver en esta animación:

También preparé este gráfico con la fecha de nacimiento de los jugadores españoles, franceses, alemanes e italianos de una docena de grandes clubes. Se ve mejor en interactivo.

📚 Lo importante: No es solo fútbol

El fenómeno anterior, que se conoce como efecto cumpleaños o efecto edad, no sería gran cosa si solo afectase a los niños y niñas que quieren ser deportistas de élite. Pero no pasa solo en el deporte.

Nacer en ciertos meses te ayuda también en el colegio. Con la misma lógica, si eres de los mayores de la clase cuando tienes seis años, es más fácil que seas bueno leyendo o sumando; se te dará mejor la escuela y esa ventaja inicial se puede realimentar si sirve para que aprendas más desde el principio, o si tus maestros, tus compañeros o tu familia te empujan a seguir siendo buen estudiante. En el Reino Unido, los nacidos en agosto —que son los pequeños— tienen más difícil ir a Oxford. Otros estudios han encontrado que van menos a la universidad, que tienen menos probabilidades de ser diputados (al menos en Finlandia) y que es un poco más raro que acaben liderando una gran empresa.

Nacer en enero parece que te da (un poco) de ventaja. Pero el fenómeno con los cumpleaños no me interesa por eso. Me gusta porque es un recordatorio de cómo el azar influye en nuestras vidas.

Tu vida depende también de casualidades. Si nacer en un mes u otro tiene alguna importancia, habrá mil loterías parecidas en tu vida, pequeñas cosas, como tu colegio o la maestra que tuviste en tercero. Hay un montón de ejemplos curiosos: sabemos que ser el pequeño de varios hermanos te ayuda a ser buen deportista, que tu fichaje para la NBA puede naufragar porque los ojeadores te pongan un mote, o que pierdas una oposición por presentar de los últimos.

🇪🇺 2. ¿Quién va a ganar Eurovisión?

Hemos dado un repaso a las apuestas, porque en los últimos años han sido bastante buenas acertando el ganador. Este años los favoritos son Italia, Francia y Malta, seguidos de Suiza y Ucrania. Una victoria española se paga 100 a 1, así que difícilmente ocurrirá.

Además hemos hecho un mapa de comunidades o pandillas, con los países que se dan más puntos de lo que sería normal.

En la noticia puedes ver la versión interactiva, con los votos que recibe cada país

👓 3. Noticias

¡Mapas! No os mandé lo que sacamos con los resultados de las elecciones en Madrid, llego un poco tarde, pero había muchas cosas interesantes que resumí en este hilo de Twitter.

¿Cuándo llegaremos a la inmunidad de grupo? Saber si va a pasar, y cuándo va a pasar, son quizás las preguntas más importantes ahora con la covid-19. Este artículo de Oriol Güell hacía un buen resumen de lo que sabemos.

🎲 4. Hallazgos random

Nos ciega la belleza. Un estudio ha demostrado que no hay relación entre ser físicamente atractivo y tener un mejor rendimiento académicos. Los guapos no sacan mejores (ni peores) notas. Sin embargo, sí hay una correlación fuerte entre ser atractivo y que la gente te perciba como inteligente: si eres guapo pareces más listo. | Twitter

El japonés es complicado. Este artículo (en inglés) explica muy bien las ventajas y los inconvenientes de su sistema de escritura. Es una lata aprenderte cientos o miles de caracteres kanji, cada uno con significados precisos, pero como es lógico, te permiten decir más con menos: “Los caracteres japoneses y coreanos pueden transmitir el doble de información que los caracteres del ingles”.

Una bacteria hace la fotosíntesis de calor. La han descubierto en el mar a 2,3 kilómetros de la superficie, donde vive tranquilamente aprovechando la luz casi infrarroja que emiten las fumarolas hidrotermales y sus 400º centígrados. En esencia, estos microorganismos parece que hacen la fotosíntesis sin necesitar la luz del sol, usando el calor del núcleo terrestre. Esto, además de raro, es un recordatorio de que encontramos vida en casi cualquier lugar de la Tierra donde buscamos: “bajo tierra, en basura radiactiva, en alquitrán, en la estratosfera, alimentándose de algo que nunca consideramos comida”. Y si esto es posible, se hace más difícil pensar que no encontraremos vida existiendo en las condiciones extremas de algún otro lugar del Universo. | Orbital Index





