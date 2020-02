Igea, al postularse para liderar Cs: “Decepcionamos cuando sumábamos 180 diputados con el PSOE”

Ha esperado hasta la presentación de su candidatura a la presidencia de Ciudadanos (Cs) para destaparse como el candidato más a la izquierda. Francisco Igea, vicepresidente por Cs de Castilla y León, ha anunciado este martes en un acto con simpatizantes en Madrid que se postula, como había anticipado en una entrevista en EL PAÍS, tras un discurso en el que ha asumido el error de que Cs no intentara un acuerdo con el PSOE cuando sumaban mayoría absoluta. "Cuando España estaba en el peor de sus momentos, con la mayor crisis secesionista, cuando sumábamos 180 diputados [con el PSOE], nosotros decepcionamos a nuestros ciudadanos. Dejamos de pensar en lo importante. Que no es el partido: a quien hay que tener lealtad es a los españoles", ha proclamado.

Hasta ahora, Igea había confrontado con su contrincante para presidir Ciudadanos, Inés Arrimadas, principalmente sobre el modelo de partido. Pero este martes, una vez anunciada su intención de presentar una candidatura a las primarias, ha entrado de lleno en el debate político, desde el alma más de centro izquierda de Cs.

Una de las cuestiones clave en el desplome electoral de Cs, y sobre la que el partido no ha llegado a un consenso, es si fue un error no haber intentado un acuerdo con el PSOE tras las elecciones de abril de 2019, cuando tenían 57 diputados y la suma con los socialistas superaba la mayoría absoluta. Igea ha defendido que sí, algo que Arrimadas nunca ha expresado en esos términos. "¿Hubiéramos conseguido pactar con [Pedro] Sánchez? Lo más probable es que no", ha asegurado Igea, que duda de la voluntad de acuerdo del líder socialista. "Pero este país estaba en una situación dramática en la que se nos había requerido. Nacimos para acabar con el bipartidismo y sobre todo contra la dependencia de los nacionalistas", ha razonado.

Igea también ha cargado contra la derecha y contra Carlos Iturgaiz, el cabeza de lista de la coalición de PP y Cs para las elecciones vascas: "No es nuestro candidato". En su discurso, ha criticado la estrategia de polarización y enfrentamiento de la derecha. "Que la derecha, donde quieren meternos, esa trinchera donde no cabe nadie más, reflexione sobre su estrategia de frentismo", ha defendido.

El acto se ha celebrado en un pequeño auditorio en el Parque del Retiro de la capital ante algo menos de 200 simpatizantes. Igea ha estado acompañado de los que espera que sean sus compromisarios en el congreso por Madrid y varios miembros de su equipo, ninguno dirigentes de primera línea, que respaldan todos a Arrimadas. Marta Marbán, diputada en la Asamblea de Madrid, será su número dos, quien presentará mañana como secretaria general en la lista de su ejecutiva. Igea ha retado a Arrimadas a celebrar un debate este jueves, antes de la elección de los compromisarios que se vota este próximo fin de semana. El candidato espera activar a las bases para decantar la balanza a su favor en solo una semana, porque el próximo 7 y 8 de marzo se votan las primarias a la presidencia de Cs. "Este partido está muy lejos de estar muerto si somos capaces de quitarle el tubo y la anestesia de una organización desastrosa", ha concluido.