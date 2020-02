Tenso encuentro entre Arrimadas e Igea: “No nos repartamos en un despacho la ejecutiva, que decida la militancia”

Inés Arrimadas y Francisco Igea, este lunes en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). En vídeo, el tenso encuentro entre ambos. NACHO GALLEGO (EFE) / VÍDEO: COPE

Francisco Igea e Inés Arrimadas frente a frente, rodeados de cámaras y micrófonos, manteniendo una tensa charla. Los dos probables rivales en el congreso de Ciudadanos por la presidencia del partido han protagonizado esta mañana una inusual y tirante conversación delante de los medios de comunicación sobre las primarias que todo indica que les enfrentarán, aunque Igea aún no ha anunciado que se postulará. El vicepresidente de Castilla y León había intentado forzar una reunión privada con la portavoz parlamentaria de Cs esta mañana en Valladolid en la que pretendía un acercamiento de última hora antes de anunciar que competirá por la presidencia de Ciudadanos. En su lugar, ella ha preferido que hablaran delante de las cámaras, y le ha invitado a que celebren un “coloquio” con los militantes para que sean estos los que decidan, en lugar de “repartir en un despacho” los puestos de la ejecutiva. Igea había condicionado a este último acercamiento con la portavoz de Cs el anuncio de su candidatura, que en su entorno daban ayer por decidida.

Este ha sido el diálogo que han mantenido Arrimadas e Igea en Valladolid delante de los periodistas:

-Arrimadas (A.) a Igea (I.): Hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los WhatsApp, nos hemos reunido, he hablado con tu equipo, estamos en contacto permanente...

-Igea: Podemos hacer públicas las llamadas, yo no tengo problemas.

-A.: Por eso te digo, porque hemos hablado muchas veces en privado y vamos a seguir hablando en privado todas las veces que quieras, te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho…

-I.: Nadie ha pretendido repartir nada en un despacho, porque como te he dicho de manera reiterada no quiero ningún reparto, no quiero entrar en la nueva ejecutiva. Nadie ha hablado de integración.

-A.: Nos vemos delante de los militantes.

-I.: Nadie ha hablado de integraciones. Si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones, lo podemos hacer…

-A.: Hemos tenido muchas conversaciones en privado, hemos estado reunidos en mi despacho dos horas, hemos hablado los equipos…

-I.: Hemos estado en tu despacho dos horas…

-A.: Cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes.

-I.: Yo estoy dispuesto, naturalmente, si decidimos presentarnos.

-A.: Y que sean los militantes los que decidan, ¿vale? Gracias por venir.

-I.: No, gracias a ti…

-A.: Y gracias por el trabajo que haces como vicepresidente, estás haciendo un trabajo fantástico. Y, pase lo que pase, vamos a salir unidos y adelante y reforzados, respetando el resultado de la militancia.

-I.: Por supuesto.

Arrimadas ha llevado la voz cantante y ha reconducido la situación a una charla pública con Igea de unos dos minutos. Ya sabía que Igea se presentaba en el desayuno informativo que ella protagonizaba en Valladolid con la intención de una reunión privada. Y lo ha evitado. Sí se han encontrado en un reservado varios integrantes del equipo del vicepresidente castellanoleonés con uno de los miembros de la gestora y futuro hombre fuerte de Arrimadas, Carlos Cuadrado.

Antes de la conversación entre ambos, Arrimadas ya había avanzado que no existían posibilidades de acuerdo porque no iba a aceptar un modelo de partido de “baronías” como el que defiende Igea, que propugna que los militantes elijan a los líderes territoriales. El vicepresidente regional pretendía también obtener hoy un compromiso de la candidata a la presidencia de Cs de que la votación para el congreso podrá ser en urna en todas las agrupaciones, después de que el pasado fin de semana un fallo impidiera votar telemáticamente a los afiliados los compromisarios.

Ante la falta de acuerdo, lo previsto es que ahora Igea dé el paso para postularse contra Arrimadas. Ayer por la tarde, el núcleo del sector crítico tomó la decisión de ir adelante con una candidatura alternativa salvo en el caso muy poco probable de que Arrimadas cediera y asumiera que los militantes elijan a los líderes territoriales del partido. El anuncio de Igea se espera para este martes, en un acto que celebrará con compromisarios en Madrid a las siete de la tarde.