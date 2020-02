Feijóo: “Lamento profundamente que Alonso deje la política. Espero que lo reconsidere”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido polemizar este martes sobre la dimisión de Alfonso Alonso como líder de los populares vascos. El moderador del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum le advirtió que había “27 preguntas” de los periodistas sobre el asunto, pero el mandatario gallego se limitó a decir: “Lamento profundamente que Alonso deje la política. Es un político de primer nivel y espero que reconsidere su decisión. Las cosas son como son y están como están”, declaró en un auditorio en el que estaba la cúpula del partido, incluido su presidente, Pablo Casado.

Alonso anunció este lunes que dejaba la presidencia del PP vasco y la política después de que el líder popular le comunicase que había decidido no contar con él como candidato a lehendakari para las elecciones vascas. El exministro de Sanidad no estaba de acuerdo con los términos y el método de negociación de la coalición con Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas también reclamó una coalición con el PP para los comicios gallegos, que se celebran el mismo 5 de abril, pero en este caso la dirección nacional sí ha aceptado la posición de Feijóo: un no rotundo. En ninguno de los dos territorios tiene Cs representación parlamentaria.

El presidente de la Xunta sí está abierto a otras formas de colaboración, pero lanza un aviso al partido: “No se puede utilizar el vehículo del PP para conseguir escaños y luego pretender tener un grupo independiente”. Feijóo lanzó varios dardos a Ciudadanos —“ese partido que cambia de opinión demasiadas veces”, lo denominó— y al que culpó de la moción de censura contra Mariano Rajoy de junio de 2018. También había recordatorios para otros, como cuando declaró que hay votantes que eligen al PP en las autonómicas gallegas y no en las generales. Fue el exalcalde socialista de A Coruña Francisco Vázquez quien presentó a Feijóo en el desayuno informativo. “Ha conseguido que Galicia se vea realizada como nunca en su historia”, dijo el exregidor coruñés. Vázquez ha mostrado en el pasado su apoyo a Ciudadanos.

Casado, como avanzó este diario, está dispuesto a sacrificar a veteranos del partido para lograr la coalición con Ciudadanos en Cataluña y a nivel nacional, por eso desea que Inés Arrimadas gane el congreso del partido para elegir al sucesor de Albert Rivera. "Es necesario volver a aglutinar el espacio del constitucionalismo. El 10 de noviembre, el PP, Ciudadanos y UPN sacamos más votos que el PSOE, y sin embargo menos escaños. Y en abril, el centro y la derecha sacamos más votos que la izquierda y no pudimos gobernar. No quiero esperar a una tercera ocasión. Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las elecciones generales y estas elecciones en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo, añadió.

Feijóo apuesta por aglutinar “a todos los moderados” y descarta pactar con Vox, al que augura cero escaños en el Parlamento gallego (como ahora). Por si acaso, advirtió: “Si quieren que no siga siendo el presidente de la Xunta, voten a Vox. Ahí es donde coinciden el nacionalismo gallego y el populismo de Vox”, añadió.